Toyota frischt den Corolla auf und bietet dem VW-Golf-Konkurrenten nur noch mit einem Hybridmodul an. Im gleichen Atemzug bekommen alle Varianten ein stärkeres Elektromodul und verbesserte Assistenzsysteme. Die Detailarbeit zahlt sich aus.

Beim Toyota Corolla ist die Welt noch in Ordnung. Neben dem aufstrebenden SUV Corolla Cross leistet sich der japanische Autobauer den Vielfaltsluxus, noch einen Kombi (Touring Sports) sowie eine klassische Steilheckvariante anzubieten. Wer jetzt das hohe Lied der traditionsbewussten Asiaten anstimmt, liegt nur teilweise richtig. Denn auch in Tokyo ist entscheidend, wieviel Yen in der Kasse klingeln. „Wir richten uns nach den Wünschen unserer Kunden und haben für den jeden Markt das richtige Auto parat“; erklärt Chefingenieur Yasushi Ueda und fügt dann bedeutungsschwanger hinzu: „Wir dämonisieren keinen Antrieb!“ Na ja, ganz richtig ist das nicht, da es einen reinrassigen Benziner beim Corolla nach der Modellpflege, die im März beim Händler steht, nicht mehr gibt.

Der Brot-und-Butter-Toyota kurvt also jetzt immer mit einem Mildhybrid-Vierzylinder um die Ecke, bei der Auswahl der Karosserieform richten sich die japanischen Produktstrategen nach den deutschen Gepflogenheiten: 70 Prozent aller hierzulande verkauften Corollas sind Kombis und 55 Prozent davon werden den 2.0-Liter-Antrieb unter der Haube haben. Bei dem hat sich einiges getan: Statt der bisherigen Nickelmetallhydrid-Batterie kommt jetzt ein Lithium-Ionen-Akku zum Einsatz. Damit ist die Batterie um 14 Prozent kompakter, leichter und dabei um ebenfalls 14 Prozent leistungsfähiger. Unter anderem werden jetzt die Stromleitungen auf eine Folie gedruckt, um das Gewicht zu senken. Um aus dem Elektromotor 9 kW / 12 PS mehr herauszukitzeln, haben die Techniker die Elektronik inklusive der Steuereinheit überarbeitet. Also leistet die stärkste HEV-Variante jetzt 144 kW / 196 PS.

Der Muskelzuwachs des Hybridantriebs der fünften Generation wirkt sich auch auf spürbar auf der Straße aus, da die Japaner auch die Fahrbarkeit, darunter auch das Ansprechverhalten des Aggregates verbessert haben. Zumal man spürt und das mehr drin wäre, wenn der Motor nur könnte, wie er wollte. Das eCVT-Getriebe bremst das Temperament des Triebwerks ein. Vor allem, wenn man schnell viel Kraft fordert, schnellt der Drehzahlzeiger untermalt von einem deutlich vernehmbaren Jaulen nach oben, aber der Vortrieb hält nicht ganz mit. Solange man mit leichten rechten Fuß unterwegs ist oder gemächlich den Druck erhöht, beschleunigt der Nippon-Golf in einem Zug durch. Dementsprechend sind auch die Fahrleistungen: Den Standardsprint von null auf 100 km/h erledigt der Toyota Corolla Touring Sport in 7,5 Sekunden und bei 180 km/h ist Schluss. Als WLTP-Durchschnittsverbrauch gibt Toyota 4,7 Liter pro 100 km an, wir kamen bei unserer ersten Testfahrt auf 6,1 l/100 km.

Zum Vergleich haben wir die Steilheckversion mit dem 1,8-Liter-Motor, also jetzt 103 kW / 140 PS unter die Lupe genommen und kamen auf 5,6 l/100 km (WLTP-Normverbrauch 5,1 l/100 km). Auch mit dem schwächeren Antrieb stellt man definitiv kein Verkehrshindernis dar, kommt man ebenfalls entspannt voran, auch wenn sich dieses Triebwerk bei jeder Beschleunigung mehr müht als der kräftigere Motor. Zudem ist der Radstand der Steilheck-Variante mit 2,64 Metern um sechs Zentimeter kürzer als beim Kombi, der mit 4,65 Metern Länge den Hatchback um 28 Zentimeter übertrifft. Das macht sich beim Platzangebot im Fond, das beim Touring Sport deutlich üppiger ist, ebenso bemerkbar wie beim Kofferraum. Der fasst beim Kombi 581 Liter, legt man die Lehnen der Rückbank um., werden 1.591 Liter daraus (Steilheck: 361 bis 1.795 Liter). Dazu kommt, dass beim Touring Sport ein doppelter Boden die Ladekante nivelliert und darunter im Geheimfach noch jede Menge Platz für allerlei Krimskrams ist.

Im Innenraum hat Toyota dem barocken Design endgültig entsagt. Das Interieur mit dem 12,3 Zoll großen digitalen Kombiinstrument und dem 10,5 Zoll großen Touchscreen (beides serienmäßig) wirkt modern. Dass Teile des Armaturenbretts mit unterschäumten Leder überzogen sind, freut den Haptik-Fan. Die Sportsitze der GR Sport-Ausstattung machen sich auf langen Wegen positiv bemerkbar, zumal man so auch in Kurven nicht ständig hin und her rutscht. Apropos: Bei schnellen Richtungsänderungen gibt der Corolla dem Fahrer keine großen Rätsel auf. Der 1.515 Kilogramm schwere Kombi verhält sich lange neutral, ehe sich das Heck freundlich zu Wort meldet. Das Fahrwerk ist ebenfalls nicht zu weich abgestimmt, sodass nerviges Nachwippen meistens unterbleibt.

Beim Infotainment bietet der Toyota Corolla ebenfalls Zeitgemäßes: Apple CarPlay ist ebenso wie Software- Updates drahtlos möglich, während man für Android Auto Kabel benötigt. Bei den Assistenten hat sich einiges getan: Die japanischen Ingenieure haben auch die Frontkamera verbessert, die jetzt doppelt so weit mit einem breiteren Winkel in die Ferne blickt, um Hindernisse zu identifizieren. Da Toyota großen Wert auf Sicherheit legt, sind Systeme wie die Frontkollisionswarnung inklusive Notbremsassistent mit Fußgänger sowie Radfahrererkennung, ein Ausstiegsassistent (warnt vor heraneilenden Radlern), LED-Licht mit Fernlichtassistent, eine Rückfahrkamera und ein adaptiver Tempomat serienmäßig. Allerdings kommt dieser Ausstattungskorb mit einer Ja-Aber-Pille. Im Vergleich zum Prä-Facelift-Modell ist der 2.0-Liter Touring Sport um 5.390 Euro teurer.