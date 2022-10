Corolla packt drauf

Der Corolla war in Europa fast schon einmal totgesagt. Nun bekommt Toyotas Klassiker auch hierzulande eine SUV-Version. Mit Hybridmotor.

Was macht einen Corolla zum Corolla? Offensichtlich vor allem Toyotas Marketingabteilung. Denn die Optik dürfte es nicht sein, mit der man die Zugehörigkeit zur gleichen Modellreihe begründen kann. Hier der üppige Kühlergrill des neuen SUV, da die eher bescheidenen von Limousine und Kombi. Oder das Heck. Ganz unterschiedliche Leuchten. Gemeinsamkeiten im Design lassen sich nicht einmal erahnen. Die einzige Gemeinsamkeit steckt unsichtbar unterm Blech: Alle drei Corollas bauen auf derselben globalen GA-C-Plattform auf.

Aber der Name Corolla hat einen hervorragenden Ruf, über zwölf Modellgenerationen hart erarbeitet seit er 1966 erstmals auf den Markt kam: Ein bisschen dröge zwar, aber solide, robust, fast unkaputtbar. Nicht umsonst ist "der Corolla" der weltweit meistverkaufte Pkw. Das musste auch Toyota schmerzhaft erfahren, als man ihn 2007 zugunsten des Auris von den größten europäischen Automärkten nahm. Nach zehn Jahren revidierten die Japaner diese Entscheidung und der Corolla wird auch wieder in ganz Europa angeboten. Da lag es nahe, auch dem Corolla eine SUV-Version zu spendieren, angesiedelt zwischen Toyota RAV4 und Toyota C-HR. Bekanntlich wächst kein Segment im Automobilbereich stärker als der der SUV. 2020 wurde der Corolla Cross in Thailand vorgestellt, ab Ende November gibt es ihn dann auch in Europa.

Also einfach nur noch ein weiteres SUV im Angebot? Nicht unbedingt: Der Corolla Cross kann schon mit ein paar Highlights glänzen. Allem voran der Verbrauch. Starten in Europa wird Toyota mit zwei Versionen, die einen mittlerweile zur fünften Generation weiterentwickelten Hybrid unter der Haube haben. Der Akku, der den Elektromotor antreibt, wird dabei während der Fahrt geladen und unterstützt den 2-Liter-Verbrenner. Und das sehr verbrauchsgünstig. Auf unserer mehrstündigen Testfahrt zwischen Sitges und Barcelona begnügte sich die Allradversion mit real 6,3 Litern Super, der Fronttriebler gar mit real 5,7 Litern. Dabei war die Fahrweise durchaus flott, mit vielen Kurven und Anstiegen, sprich reichlich Beschleunigungsphasen. Eine Plug-In-Version zum Laden an der Steckdose ist übrigens nicht geplant.

Die nackten Zahlen: Der Corolla Cross ist 4.460 mm lang und somit etwas kürzer als ein VW Golf Variant. Die Breite gibt Toyota mit 1.825, die Höhe mit 1.620 mm an. Der Hybridmotor kommt auf eine Systemleistung von 197 PS / 146 kW und ein maximales Drehmoment von 190 Nm beim Verbrennungs- und 206 Nm beim Elektromotor. Im Zusammenspiel liefert das eine Beschleunigung von Null auf 100 in 7,6 Sekunden beim Frontantrieb und 7,5 Sekunden beim Allradler. Die Höchstgeschwindigkeit liegt jeweils bei 180 km/h. Der Allradler wird zum Allradler, weil der hintere Elektromotor bei Bedarf auf die Hinterachse wirkt. Doch auch wenn der Name "Cross" es suggeriert: Zum Geländegänger wird der Corolla auch als SUV nicht gerade.

Auf Asphalt kann man aber durchaus flott unterwegs sein im Corolla Cross. Angenehm fällt dabei der hervorragende Federungskomfort auf – der SUV gleitet ohne Poltern oder unsanfte Stöße selbst über schlechtere Straßen. Die Lenkung ist für eine komfortable Fahrweise genau richtig eingestellt – nicht zu leicht- und nicht zu schwergängig sowie mit ausreichend Rückmeldung von der Straße. Das Fahrwerk lässt den Corolla Cross stoisch dorthin rollen, wohin sein Fahrer will. Das einzige, was querulatorische Seelen Nerven dürfte, ist das stufenlose Getriebe. Die Wandlerautomatik beschleunigt zwar ohne große Unterbrechungen, aber bauartbedingt jubelt jeder Kick aufs Gaspedal die Motordrehzahl erst einmal in die Höhe. Das muss man mögen. Verbessert wurden auch die zahlreichen Assistenzsysteme, die meist schon serienmäßig, sonst gegen Aufpreis angeboten werden.

Innen bietet der Corolla Cross den für seine Fahrzeugklasse üblichen Platz: Vorne viel, hinten wird es vor allem dann ziemlich eng, wenn größer gewachsene Passagiere Fahrer- und Beifahrersitz ganz nach hinten schieben. Die Kopffreiheit ist vorne wie hinten gut, ein optionales Glasdach bringt viel Licht in den Innenraum. Der Laderaum bietet zwischen 433 und 1.337 Litern Stauraum. Die Materialien hinterlassen eher gemischte Gefühle. Alles erstklassig verarbeitet – aber von Hartplastik über Leder, Stoff und unterschäumtem Plastik ist alles zu finden. Das gut ablesbare digitale Kombiinstrument vor dem Fahrer ist Serie, ebenso wie das 10,5 Zoll große Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts.

Nicht ganz so erfreulich ist Toyotas Preisgestaltung. Mit Frontantrieb startet der Corolla Cross bei einem Basispreis von 36.600 Euro. Der Allradler beginnt bei 40.600 Euro. Zum Vergleich: Der hauseigene RAV4 ist ab 37.490 Euro zu haben, der CH-R ab 31.840 Euro. Wer nicht unbedingt Wert legt auf Allrad, der ist mit dem Fronttriebler schon gut bedient. Im zweiten Quartal 2023 will Toyota noch einen Corolla Cross mit 1,8-Liter Hybrid-Motor und reinem Frontantrieb nachreichen.