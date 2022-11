Rasend schnell

Der Toyota GR Yaris ist als pausbäckiger Minisportler ein wahrer Zauberwürfel mit Suchtfaktor für jeden Rallyefan. Doch wie sieht es mit seinem großen Bruder aus? Kann der Toyota Corolla nach dem GR-Vitaminboost ebenso begeistern?

Der größte Autobauer der Welt baut den Modellnamen Corolla zur internationalen Großfamilie aus. Und jeder weiß: in jeder Familie gibt es diesen Leistungssportler, der zu Kaffeetrinken und Abendessen immer zu spät kommt, weil es mit den Jungs draußen so spaßig war und noch ein paar Bestleistungen aufgestellt werden mussten. Genau so einer ist der Toyota GR Corolla, dessen Kotflügelbacken sich noch strammer aufblasen als beim sportlichsten aller Yaris-Modelle. Doch nicht nur die Pausbacken der besonders coolen Circuit Edition sind im Straßenverkehr eine wahre Schau – auch das Karbondach, die martialische Front und die Heckschürze mit drei Fanfaren hauen derart auf die Pauke, wie man es von Toyota nicht erwarten würde.

Der Corolla GR trägt nicht nur optisch echte Rallye-Gene in sich. Dabei geht es nicht allein um die stattliche verbreiterte Spur, gewaltige Lufteinlässe, markiges Spoilerornat oder genannte Kotflügelverbreiterungen, sondern auch ein Technikpaket, das den meisten Wettbewerbern nicht nur in einer offiziellen Wertungsprüfung die Münder offenstehen lässt. Natürlich ist die GR-Kanone mit einem variablen Allradantrieb unterwegs damit die 221 kW / 300 PS auch halbwegs artgerecht in Vortrieb umgewandelt werden können. Über einen Drehschalter am Mitteltunnel lässt sich die Kraftverteilung des Allradantriebs flexibel ansteuern. Im Normalbetrieb werden – über ein winziges Symbol in den Instrumenten angezeigt – 60 Prozent nach vorn und 40 Prozent der Motorleistung an die Hinterachse übertragen. Neutraler und gerade bei rutschiger Piste zu empfehlen ist die 50:50-Aufteilung. Wer sich besonders dynamisch auf unbefestigter Piste seinen Weg durch imaginäre Wertungsprüfungen bahnen will, der kann bis zu 70 Prozent der Power an die Hinterachse bringen und freut sich schneller als es ihm lieb ist über die Vorzüge der Torsen- Differenzialsperren vorne wie hinten. Dem nächsten Driftausflug steht nichts mehr im Wege und die Laune, die der Toyota GR Corolla auf der Landstraße macht, dürfte auch die perfekte Entschuldigung sein, wieso man das nächste Familientreffen am Sonntagnachmittag leider schon wieder verpasst. Man muss nach der Fahrt ohnehin noch einem Umweg zur Tankstelle machen – bereits der Normverbrauch von 9,8 Litern Super auf 100 Kilometer ist üppig. Wer es fliegen lässt, zahlt nur allzu gerne den Expresszuschlag.

Während es aus dem dreiflutigen Auspuff des GR-Corolla bollernd tönt, sieht das bei dem Motor ganz anders aus. Das 1,6 Liter große Turboaggregat kann nicht verleugnen, dass er nur aus drei Brennkammern seine üppige Leistung holt. Der leicht rasselnde Schnatterdreiklang ist und bleibt auch bei einem solch übertönenden Auspuffstakkato Geschmacksache. Das gilt nicht für die Fahrwerksabstimmung, denn die ist prächtiger denn je. Der knapp 1,5 Tonnen schwere Allradler klebt auf der Fahrbahn, dass es nur so eine pure Wonne ist. Die Reifen vom Typ Sport Michelin Pilot Sport 4 verzahnen sich im Format 235 / 40 R 18 dabei so schamlos mit der Oberfläche wie eine innige Umarmung, die nie wieder enden soll. Die Rückmeldung der angenehm schwergängigen Lenkung ist exzellent und je nach Kraftverteilung stören selbst beim heißen Kurvenritt nicht einmal die Antriebskräfte, die die 370 Nm maximales Drehmoment bei 3.000 Touren zwangsläufig mit sich bringen.

Aus dem Stand geht es über die kernige Sechsgang-Handschaltung in knapp mehr als sechs Sekunden auf Tempo 100. Leider wird der 44.420 US-Dollar teure Toyota GR Corolla auch in der nachgeschärften Circuit Edition bei 230 km/h abgeregelt. Macht nicht viel, denn mehr Spaß macht der stattliche 4,40 Meter lange Brühwürfel nach Japan ohnehin beim heißen Kurvenritt. Damit der Pilot alles fest im Griff hat, ist der Spaßmacher mit sehr gut konturierten Sportsitzen und einer Sportpedalerie ausgestattet. Das Lederlenkrad würde sich mit einem Alcantara-Bezug noch griffiger anfühlen, wenn es heißer zur Sache geht, doch auch die Lederbespannung kann gefallen. Etwas überfrachtet zeigt sich die digitale Instrumenteneinheit, an deren Informationsflut man sich jedoch schnell eingewöhnt. Das gilt auch für den acht Zoll großen Touchscreen in der Mitte der Armaturentafel, über den sich Navigation, Soundsystem und Fahrzeugfunktionen ansteuern lassen. Imposant für ein derart sportliches Kompaktmodell: neben verschiedenen Sicherheitssystemen sind allein zehn Airbags an Bord. Ein Marktstart in Deutschland steht zumindest erst einmal in den Sternen. Doch der GR Yaris hat es schließlich ja auch geschafft.