Kann ein Autoname nebulöser klingen als Zeekr X? Nach dem Verkaufsstart in Schweden und den Niederlanden kommt der kompakte Elektrocrossover aus China nunmehr auch in Ländern wie Deutschland auf den Markt. Eine erste Testfahrt zeigt, dass man Mister X im Blick behalten sollte.

Der elektrische Zeekr X, unterwegs auf der skalierbaren SAE-Plattform des Geely-Konzerns, sieht gefällig aus und ist eng mit Konzernmodellen wie dem fünf Meter langen Zeekr 001, einem Smart #1 oder dem schicken Volvo EX30 verwandt. Mit einer Länge von 4,43 Metern konkurriert er mit Wettbewerbern wie dem Volvo XC40, dem BYD Atto 3, einem neuen BMW iX1 oder dem edlen Audi Q4. In den beiden Ländern, in denen er bereits seit einiger Zeit bestellt werden kann, hat er einen imposanten Vorteil: Er sieht nicht nur gut aus und die Technik ist auf der Höhe, sondern er ist mit einem Basispreis von rund 45.000 Euro rund 10.000 Euro billiger als die europäische Konkurrenz.

Fein gemacht 1 von 19 Zurück Weiter 1 von 19 Zurück Weiter Zeekr X Zeekr X Mehr

Das Platzangebot ist in der vorderen Reihe großzügig und im Fond allemal ausreichend für zwei erwachsene Personen: Was die Kopffreiheit betrifft, so passen bei einem 1,80 Meter großen Passagier trotz der leicht erhöhten Sitzposition noch ein paar Finger zwischen Kopf und Dach. Die Beinfreiheit in der zweiten Reihe ist großzügig und es gibt direkte Belüftungsöffnungen in den Mittelsäulen - allerdings ohne direkte Luftstrom-/Temperaturregelung. Der Kofferraum ist mit 362 Litern dabei einer der kleinsten in der Klasse kompakter SUVs um die 4,50 Meter Länge. Wer mehr Platz braucht, legt mit wenigen Handgriffen die Rückbank um oder nutzt den vorderen Laderaum (Frunk) zumindest für die Unterbringung des Batterieladekabels. Im Innenraum gefallen die bequemen Sitze, Soft-Touch-Oberflächen und das Armaturenbrett mit zwei horizontalen Displays mit 8,8- und 14,6-Zoll-Diagonal. Eindrucksvoll ist nicht nur in diesem Segment ein Head-up-Display mit einer stattlichen Projektionsfläche von 24,3 Zoll und einer zusätzlichen Augmented-Reality-Funktion. Bei der Testfahrt haperte es jedoch gehörig mit der an sich intelligenten Sprachbedienung. Hier muss nachgearbeitet werden.

Die Batterie des Zeekr X ist obligatorisch 69 kWh groß, wobei der Kunde die Wahl zwischen einer Version mit Hinterradantrieb und 200 kW / 272 PS / 343 Nm sowie einem Allradler mit 315 kW / 428 PS / 543 Nm hat. An einer Schnellladesäule kann nur mit maximal 150 Kilowatt nachgeladen werden – nicht viel für ein Elektromodell des Jahres 2024. Das Akkupaket sorgt für Reichweiten von 445 (Zeekr X RWD) sowie 425 Kilometer (Zeekr X AWD) bevor es an die nächste Ladesäule zum Nachtanken geht. Die Batterie hat eine Garantie von acht Jahren oder 200.000 Kilometern, während das Fahrzeug selbst wahlweise mit einer Fünf- oder Zehnjahresgarantie geordert werden kann. Eine intelligente Vorklimatisierung sorgt dafür, dass das Akkupaket bestens vorbereitet zur Ladestation rollt und schnell anlädt. Zeekr verspricht einen WLTP- Verbrauch von 17,5 kWh / 100 Kilometer für den Allradler, doch am Ende der Testfahrt zeigte der Bordcomputer 21,4 kWh an, was eine Realreichweite von kaum mehr als 320 Kilometer bedeuten würde.

Der Zeekr X macht gerade als 314 kW / 428 PS starkes Topmodell mächtig Laune, weil die Kombination aus Allradantrieb und stattlichen 543 Nm Drehmoment für viel Schub und jede Menge Tatendrang bis zur abregelten Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h sorgt. Mehr ist allerdings trotz über 400 PS nicht drin. Allerdings vergehen an sich kurze 0,4 Sekunden, bis die Vorderachse ebenfalls zupackt – eine Verzögerung, die bei hoher Beschleunigung allemal spürbar ist. Der Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 ist mehr als imposant: 3,8 Sekunden. Mit den unterschiedlichen Fahrprogrammen passt sich auch die kommunikationsfreudige Lenkung den Vorgaben der Modi an. Zum Glück gibt es keine synthetischen Motorengeräusche, die die Entspannung an Bord des Zeekr X stört. Die Bremsen sind kraftvoll und sprechen ebenso schnell wie linear an, was nicht bei allen Elektrofahrzeugen selbstverständlich ist. Die Fahrwerksabstimmung des chinesischen SUV mit Einzelradaufhängung vorn und einer Mehrlenkerachse hinten bietet einen guten Kompromiss aus Fahrstabilität und Komfort wenn die Fahrbahnunebenheiten gering sind. Wird es holpriger wird es schnell unkommod und vertikale Karosseriebewegungen beeinträchtigen den dynamischen Eindruck des Zeekr X.