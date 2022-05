Unter der ansehnlichen Hülle des Alfa Rome Tonale verbirgt sich die Technik des Jeep Compass, den die italienischen Ingenieure aufgepeppt und sich vor allem Antriebsstrang und Fahrwerk vorgenommen haben. Während bei Letzterem die Verbesserungen Früchte tragen, lässt der Motor die quirlige Attitüde eines Alfa-Triebwerks vermissen.

Mit Badge-Engineering, also dem umfangreichen Übernehmen der Technik eines Autos und dem Verkleiden in ein eigenes Design, haben italienische Marken keine guten Erfahrungen gemacht. Die Tatsache, dass Lancia einem Chrysler 300C einen italienischen Hut aufsetzte und so einen Thema daraus machte, hat nicht unwesentlich zur Nahtod-Erfahrung der Traditionsmarke beigetragen. So weit ist es bei Alfa Romeo (noch) nicht. Allerdings wird es spannend zu sehen sein, wie sich die Geldspar-Gleichteil-Strategie des Stellantis-Konzerns auf die Scudetto- Marke auswirken wird. Aber das ist Zukunftsmusik. Aktuell teilt sich der Alfa Romeo Tonale die Plattform mit dem Jeep Compass.

Optisch erkennt man die Verwandtschaft nicht. In dieser Kategorie geht der Daumen für den Alfa nach oben. Der Tonale ist chic und dürfte vor allem bei den weiblichen Autofahrern seine Fans finden. Aber sicher nicht nur bei denen. Beim Antriebsstrang schaut die Sache schon anders aus. Das Herz eines jeden Alfas, der Motor sorgt auch im Compass für Vortrieb: Beide Crossover kombinieren den Vorderradantrieb mit einem 1.5-Liter-Benziner, der nach dem Miller-Prinzip arbeitet, was den thermodynamischen Wirkungsgrad erhöht. Unterstützt wird das Triebwerk von einem Riemenstarter-Generator mit einem 48-Volt-Elektromotor, der zusätzlich 15 kW /20 PS und 55 Newtonmetern Drehmoment, sodass unterm Strich eine Systemleistung von 118 kW /160 PS (22 kW / 30 PS mehr als der Jeep Compass) mit einem maximalen Drehmoment von 240 Nm herauskommen.

Also nichts mehr mit Cuore Sportive, eher Cuore Jeepo. Für einen echten Alfista ist eine solche Aussage ziemlich nahe an der Blasphemie. Die verantwortliche Ingenieurin Maria Grazia Lisbona widerspricht mit südländischer Vehemenz. „Die 160-PS-Variante ist extra für Alfa Romeo entwickelt!“ Das italienische Tuning beinhaltet einen neuen Zylinderkopf und eine doppelt variable Ventilsteuerung. Der Kraftstoff wird mit 350 Bar eingespritzt und der Turbolader hat eine variable Geometrie. Das sorgt im Zusammenspiel mit dem Elektromotor für ein besseres Ansprechverhalten und erhöht die Fahrbarkeit, indem das Drehmoment-Plateau über einen breiteren Drehmomentbereich beibehalten wird. Bei geringen Geschwindigkeiten im Stop-and-go-Verkehr reicht der Elektromotor, um den 1.525 Kilogramm schweren Alfa Romeo Crossover zu bewegen.

Bei der freundlichen Technikerin, die voller Inbrunst ihr Produkt anpreist, klingt das alles wunderbar. Doch der Antriebsstrang lässt dem leidenschaftlichen Plädoyer nicht immer Taten folgen. Solange man mit leichtem Gasfuß unterwegs ist, ist alles wunderbar. Sobald man die gesamte Kraft des Triebwerks ausnutzen will, tut sich der mildhybridisierte Verbrennungsmotor deutlich schwerer und meldet sich knurrend zu Wort. Zumal die Spreizung der alfatypischen Fahrmodi dynamic, normal und all weather ausgeprägt ist und die Kraftentfaltung bei den beiden weniger sportlichen Programmen deutlich zurückhaltender ist. Am besten schlägt sich der Tonale noch in der Dynamic-Einstellung. Wenn man Sprit sparen will, ist man beim all weather-Modus am besten aufgehoben. Alfa Romeo gibt einen Durchschnittsverbrauch von 6,3 l/100 km an, bei unserer ersten Testfahrt spuckte der Bordcomputer 2,9 l/100 km mehr aus.

Das Fahrwerk ist mit den 160 PS keinesfalls überfordert. Die perfekte Gewichtsverteilung sowie eine Versteifung beider McPherson-Achsen mit einem Element unten zwischen den Federbeinen bindet die Karosserie besser an, reduziert die Verwindungssteifigkeit und erhöht damit die Agilität. Die Tatsache, dass die Techniker an der Vorderachse der Sturz erhöhten und die Radlager des klassenhöheren Bruderpaars Alfa Romeo Stelvio und Giulia verwendet haben, hilft der Leichtfüßigkeit am Kurveneingang und die ziemlich direkte Lenkübersetzung von 13:61 bei der Agilität. Allerdings hält sich die Steuerung bei der Unterhaltung mit dem Fahrer mehr zurück, als das nötig ist. Damit alles glatt läuft, wachen Assistenzsysteme zuverlässig über den Tonale. Auch wenn der Alfa hier Klassenübliches zu bieten hat, vermitteln elektrische Helfer wie der Totwinkel-Assistent, eine Spurhaltefunktion, die 360-Grad-Kamera und ein Notbremsassistent Sicherheit.

Beim Infotainment haben sich die Italiener mächtig ins Zeug gelegt. Das ist auch dringend nötig, wenn man sich das wenig zeitgemäße Unterhaltungsprogramm der Giulia und des Stelvio ansieht. Bei einem eher lifestyleorientierten Vertreter wie dem Alfa Romeo Tonale freuen sich die Insassen über klare, eindeutige Anzeigen und einer nicht zu verspielten Menüführung auf der 12,3 Zoll großen Instrumententafel und dem 10,25- Zoll-Touchscreen. Die in den tiefen Röhren liegenden Rundinstrumente zeigen, dass man auch bei einem digitalen Cockpit Tradition und Moderne verknüpfen kann. Bei der Sprachbedienung hilft Googles Alexa und ein 4G-Modul dabei, dass die Daten schnell ins Auto gelangen und drahtlose Updates möglich sind, die System und Auto aktuell zu halten. Dass das per Apple CarPlay und Android Auto eingebunden werden kann. Mit einem Preis von 42.000 Euro lässt sich Alfa Romeo das Auto samt dem Schöner-Wohnen-Ambiente in der TI-Ausführung allerdings gut bezahlen.