Führungsanspruch

Renault ist bei den Nutzfahrzeugen in Europa eine Macht. Um diese Position beizubehalten, verpassen die Franzosen jetzt der Elektroversion des Kleintransporters Master eine größere Batterie und damit mehr Reichweite.

Franzosen leiden in der Regel nicht an einem Mangel an Selbstbewusstsein. Wo die Trikolore weht, ist im Selbstverständnis der Gallier vorne. Das gilt auch für die Nutzfahrzeuge, bei denen Renault nach eigenem Bekunden die Nummer eins in Europa ist. Eine wichtige Säule des postulierten Führungsanspruchs ist der Renault Master, der seit 1980 in 50 Ländern rund drei Millionen Mal verkauft wurde. Die Zukunft ist auch bei der Logistikbranche zumindest teilweise elektrisch. Auf den Weg in die elektrifizierte Zukunft soll der Master E-Tech Electric seinen Teil beitragen und auf dem Weg in die elektrifizierte Zukunft ist es an der Zeit, dass auch die vollelektrische Version eine Erfrischung bekommt. Denn der Master E- Tech. rollt als Master Z.E seit 2018 auf Deutschlands Straßen. Bei der Elektromobilität tut sich in vier Jahren einiges.

Von diesen Entwicklungssprüngen profitiert auch der Master E-Tech Electric. Da geht es in erster Stelle um die Batterie. Die kommt vom Elektroflitzer Zoe und wächst von 33 Kilowattstunden auf 52 kWh, die für 204 Kilometer reichen. Ist man mit dem Kleintransporter in der Stadt unterwegs, sind es sogar 238 Kilometer. Im Vergleich zu den 120 Kilometern, die der Vorgänger geschafft hat, ein deutlicher Fortschritt. Das bringt uns zur Ladeleistung. An einer 3,7-kW-Wallbox sind die LG-Akkus in zehn Stunden zu 80 Prozent gefüllt. Da kann bei manchen Logistik-Unternehmer das Nachtanken über Nacht schon knapp werden. Die bessere Alternative ist der 22 kW-Gleichstromlader, mit dem die 80 Prozent nach zwei Stunden erreicht werden und die Energiespeicher nach drei Stunden komplett voll sind.

Der Grund für diesen vergleichsweise geringen Wert ist die Nutzlast. Würde man die Batterie mit mehr Dampf laden, wäre größere Kühlung nötig, was das Gewicht der Zuladung reduziert. Deswegen sind die zwölf Module auch luftgekühlt. „Beim Master E-Tech Electric liegt der Fokus auf der Nutzlast“, erklärt Manager Paulo Pereira. Die Zuladung beträgt je nach Ladeaufbau zwischen 989 und 1.420 Kilogramm. Den Stromer-Kleintransporter wird es in drei Längen und zwei Höhenversionen geben. L1: 5,080 Meter (7,8 Kubikmeter), L2: 5,580 Meter (10,3 m3 ) und L3: 6,230 Meter (bis zu 14,1 m3). Die Variabilität des Masters bleibt bei der elektrischen Aufrüstung erhalten. Je nach Einsatzzweck kann das Grundgestell mit einem Pritschen-, Kipper- oder Kofferaufbau versehen werden. Bei solchen Zahlen muten die 57 kW / 76 PS der E-Maschine definitiv nicht übermotorisiert an. Das zeigt sich auch bei unserer Fahrt mit einer Zuladung von 300 Kilogramm.

Zwar versieht der Renault-Transporter seinen Dienst zuverlässig, aber bei 80 km/h sagt die Elektronik rien ne va plus, was das Vorankommen auf Autobahnen in einem Lkw-Sandwich nicht zwingend entspannter macht. Fairerweise muss hinzugefügt werden, dass der Renault Master E- Tech in dieser Auslegung hauptsächlich für den Stadtverkehr konzipiert ist. Das schließt aber nicht aus, dass man auch mal auf baulich getrennten Fahrbahnen unterwegs ist. Diesen Umstand wollen die Franzosen offenbar mit zwei Varianten des Master E-Tech Electric Rechnung tragen, die bis 90 und 100 km/h freigeschalten sind. Charmant ist die Kombination aus Seitentür und der Heckpforte mit zwei klassischen Türflügeln. So kommt man in jeder Situation und Umgebung gut in den Laderaum.

Unterwegs lässt sich der Stromer-Transporter nicht großartig aus der Ruhe bringen. Dass die Reichweite nicht ganz den angegebenen Wert schafft, verwundert nicht. Warum soll es bei Nutzfahrzeugen anders sein als bei Pkws. Immerhin ist die Rekuperation der Bremsen verbessert und schaufelt mehr Energie in die Akkus. Renault verweist auf Untersuchungen, nach denen in Europa 87 Prozent aller täglich zurückgelegten Strecken mit Kleintransportern weniger als 60 Kilometer betragen.

In der Führerkabine merkt man, dass der Master schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und als Vehikel mit Verbrennungsmotor konzipiert ist. Dennoch ist es irgendwie befremdlich, einen Elektro-Transporter per Zündschlüssel zu starten. Aber das kann man noch als nette Marotte ansehen, da es nicht wirklich stört. Anders schaut es mit der Tatsache aus, dass es keinen „P“(ark)-Modus gibt. Im Falle des Falles muss man die Automatik des Master E-Tech Electric auf „N“(eutral) stellen und die klassische Handbremse ziehen. Auch das Infotainment ist nicht das aktuellste, muss es bei einem Nutzfahrzeug-Transporter auch nicht, aber das die Helligkeit des Bildschirms bei strahlenden Sonnenschein Tag in den Nachtmodus wechselt und kaum mehr abzulesen ist, ist nicht ganz so prickelnd.

Genauso wenig, wie die Tatsache, das auf der Beifahrerseite keinen Haltegriff gibt, mit Hilfe dessen man sich in das Cockpit schwingen kann. Der Arbeitsplatz selbst ist so eingerichtet, wie man das von einem Nutzfahrzeug dieser Kategorie erwartet. Viele Ablagen erleichtern die Organisation. Beim Preis hält sich Renault noch bedeckt. Der aktuelle Master E-Tech mit 120 Kilometern Reichweite kostet laut Renault-Homepage 65.331 Euro. Wir vermuten aber, dass der Nachfolger des Masters Z.E. aufgrund der größeren Batterie etwas zulegen wird. Das macht es für den Blaumann-Franzosen schwer, gegen solche Konkurrenten wie die Ford E-Transit zu bestehen, der schon in der Basis-Ausführung 135 kW/184 PS hat. Ganz zu schweigen von der Performance-Variante mit 198 kW/269 PS und eine Reichweite von mehr als 300 Kilometern (WLTP). Der Einstiegspreis des Ford als Kastenwagen ist mit 61.865 Euro ebenfalls eine echte Kampfansage. Da wird es schwierig mit dem Führungsanspruch.