Airstream ist weltweit der legendärste Hersteller von Wohnwagen. Die Modelle der US-Firma fallen durch ihre glänzende Haut aus Aluminium schon von Weitem auf. Normale Wohnwagen tragen den abfälligen Spottnamen "Yoghurtbecher" wegen ihrer Kunststoffschale, das vernietete Aluminium eines Airstreams erinnert dagegen nicht von ungefähr an den Flugzeugbau. Zudem sind sie Design-Dinosaurier, die immer noch stolz die Form der Stromlinien-Moderne zur Schau tragen.

Die meisten Airstreams sind allerdings Land-Jachten. So groß, dass man mit allem Komfort darin leben kann. Es kann aber schwierig werden, sie abseits großer und gerader Straßen zu bewegen. Kein Wunder – bei Kabinenlängen von neun Metern ohne Deichsel wird so ein Gespann schnell 15 bis 16 Meter lang.

Airstream Basecamp X: Dieser Wohnwagen hält in jedem Gelände durch Fullscreen

Für das junge Publikum

Der Airstream Basecamp ist der gelungene Versuch der Traditionsfirma jüngere und abenteuerlustigere Kunden zu gewinnen. Für europäische Verhältnisse ist der Basecamp allerdings mit etwa 490 Zentimetern Länge immer noch ausgewachsen. Mit einem Gewicht knapp über einer Tonne kann er auch von den meisten Wagen gezogen werden. Eine ausgewachsene Land-Jacht der Firma kann hingegen nur an die Kupplung von einem sehr großen Pick-up gehängt werden. Auch ein Grund, warum man diese Giganten in Europa nur selten sieht.

Mit einem Preis ab 35.000 US-Dollar ist der kleine Gelände- Wohnwagen alles andere als billig, aber im Vergleich zu den anderen Modellen der Firma durchaus erschwinglich.

Kleinere und möglichst geländegängige Wohnwagen sind derzeit ein großer Trend in den USA. Sie holen eine Generation ab, die aus ihrer Jugend und Studentenzeit Trekking und Camping in der Wildnis gewohnt ist, und sich nun die Luxus-Variante des Abenteuer-Urlaubs leisten können.

Der Jeep unter den Wohnwagen

2016 wurde der Basecamp vorgestellt - mit einer speziellen X-Version will Airstream nun die Wünsche der Offroad-Fans noch besser erfüllen. Die Besonderheit des Basecamp war von Anfang an die Robustheit der Konstruktion und seine Geländegängigkeit. In der X-Version wird die Bodenfreiheit noch einmal um drei Zoll (7,62 Zentimeter) erhöht. Dazu ist der Anhänger mit Geländereifen ausgestattet und wird von einer Frontblende aus Edelstahl vor Steinschlag geschützt.

Zusätzlich zur erhöhten Bodenfreiheit wurde der Boden an den Rändern abgeschrägt, damit man besonders steile Böschungswinkel befahren kann, ohne aufzusetzen. "Unser Basecamp X ermutigt Sie zu größeren Abenteuern", sagte Bob Wheeler, Präsident von Airstream, bei der Präsentation stolz. "Sie können selbstbewusst auf rauen Straßen und bei schlechtem Wetter fahren. Der höhere Böschungswinkel und das aerodynamische Design eröffnen Ihnen eine neue Welt."

In der X-Version kostet der Basecamp fast 40.000 Dollar. Durch die schlankere Formgebung geht es im Anhänger allerdings enger zu als in europäischen Wohnwagen gleicher Länge. Dennoch bietet der Anhänger viel Stauraum. Der Loungebereich lässt durch ein modulares Bett leicht in einen Schlafraum verwandeln, die große Heckklappe erleichtert das Aufladen von sperrigem Gepäck.