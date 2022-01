Als Chefdesigner Marc Lichte seine Ideen der Chefetage des VW-Konzerns präsentieren sollte, bekam er direkt grünes Licht für seinen Grandsphere: "Audi war immer dann erfolgreich, wenn man mutig war", war die Reaktion von VW-Boss Herbert Diess.

Auf der IAA 2021 zeigt der Grandsphere nun, wie der Audi A8 in Zukunft aussehen könnte. Trotz seines bemerkenswert modernen Auftritts soll der Grandsphere bereits relativ nah an der Serie sein: Auf 75 bis 80 Prozent schätzt Marc Lichte die Serienreife ein.

Mit einer Länge von 5,35 Metern und einem Radstand von 3,19 Metern hat der Grandsphere bemerkenswerte Maße und bricht gleich mit mehreren Konventionen: Von der mächtigen Kühlerhaube, die einst ein Statussymbol mächtiger Motoren war, ist beim Grandsphere nicht mehr viel übrig geblieben. "Die Haube ist radikal kurz. Die kürzeste, die ich je entworfen habe", sagt Marc Lichte.

Auch die Silhouette des Konzeptautos unterscheidet sich von den klassischen Stufenheck-A8 klar. Stattdessen sieht sie mehr nach einem GT aus, doch auch hier täuscht der Eindruck. Der Audi Grandsphere ist im Grunde ein Van mit jeder Menge Platz. Ein elegantes Fahrzeug, mehr Gleiter als Trutzburg. Kniffe wie die weit ausgestellten Seitenscheiben, die sich zum Dach hin schlagartig nach innen verjüngen und der markante Heckspoiler resultieren in einer sehr guten Aerodynamik, die sich in einem Plus an Reichweite auswirkt.

5,35 Meter Länge

3,19 Meter Radstand

750 Kilometer Reichweite

120 Kilowattstunden Akku

721 PS Gesamtleistung

930 Newtonmeter Drehmoment

Dank einer großen 120-Kilowattstundenbatterie soll die Reichweite mehr als 750 Kilometer betragen. Beim Laden setzen die Audi-Ingenieure aktuell noch auf die 800-Volt-Technik, aber bis Ende 2024 fließt noch viel Wasser die Donau hinunter. Kraft hat der Audi Grandsphere genug. Die kommt von zwei Elektromotoren mit insgesamt 530 kW / 721 PS Leistung, einem Drehmoment von 930 Newtonmetern und einer Höchstgeschwindigkeit jenseits der 200 km/h.