Auf den Spuren von Tesla

Vinfast kannte vor ein paar Monaten kaum jemand. Doch erst brachte der Wechsel von Ex-Opel-CEO Michael Lohscheller den vietnamesischen Autobauer in die Schlagzeilen. Jetzt bestätigen die Vietnamesen, dass Vinfast ab 2025 nach Tesla-Vorbild eine eigene Produktion in Deutschland aufbauen will.