Die Klassiksaison 2021 dürfte nach aktuellem Stand etwas bunter und turbulenter werden als die im vergangenen Jahr. Die Corona-Pandemie hat das alltägliche Leben nach wie vor fest im Griff. Doch die Chancen stehen gut, dass es in diesem Sommer wieder besser wird. Fans und Veranstalter kämpfen jedoch nach wie vor mit Kopfzerbrechen.

Die weltweit wohl renommierteste Veranstaltung im automobilen Klassikkalander, die Monterey Autoweek in Pebble Beach, dürfte in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Amerikaner sind bei ihren Impfungen so weit wie kaum ein anderes Land und so scheint der Großevent rund um das kalifornische Monterey in der dritten Augustwoche weitgehend ungefährdet. Höhepunkt der knapp einwöchigen Großveranstaltung ist der Pebble Beach Concours d‘Elegance, der als Abschluss am 15. August auf dem weltweit bekannten Golfplatz von Pebble Beach stattfindet und tausende von Besuchern lockt. Bleibt nur abzuwarten, wie international die Veranstaltung nach dem Ausfall im vergangenen Jahr sein wird, denn der Großevent lebt von seinem ebenso internationalen wie finanzstarken Publikum, das nicht nur dem Concours selbst und den Versteigerungen den rechten Rahmen verleiht und die zahlreichen Partys und Events.

Ende der Dürreperiode 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Versteigerungen Pebble Beach 2018 Versteigerungen Pebble Beach 2018 Mehr

Das europäische Pendant am Comer See, der dortige Concorso d\'Eleganza an der Villa d\'Este, wurde bereits vor längerer Zeit vom geplanten Ursprungstermin im Mai 2021 auf den Herbst verschoben. Doch vom 1. bis 3. Oktober dürfte der Event nach aktuellem Stand wohl durchaus stattfinden. Die Corona-Situation im Frühjahr hatten die Veranstalter am Comer See als zu schwierig eingeschätzt und scheinen damit Recht zu behalten. Anders sieht es mit der Mitte Miglia als dem bekanntesten Oldtimerrennen der Welt aus. Die Neuauflage des einstigen Vollgasklassikers wurde vom Mai auf den Juni verschoben. Gesichert ist angesichts der unklaren Coronalage und der entsprechenden Reisebeschränkungen zwischen den einzelnen Distrikten in Italien bisher nichts; es sieht jedoch so aus, als würde die Mille Miglia vom 16. bis 19. Juni stattfinden und die mehr als 400 Teilnehmer gehen in ihren sehenswerten Klassikern der Jahre 1929 bis 1957 auf die spektakuläre 1.700-Kilometer-Tour von Brescia nach Rom und wieder zurück.

Ein anderer Fixstern im Klassikkalender verpuffte in diesem Jahr jedoch ebenso wie in 2020. Die Techno Classica als wichtigste Oldtimermesse der Welt konnte wegen anhaltender Lockdown-Maßnahmen und Reisebeschränkungen erneut nicht stattfinden und der Veranstalter SIHA verschob die Großmesse in der Essener Gruga nicht in den Sommer oder Herbst, sondern gleich ins kommende Frühjahr 2022. Nachdem die Techno Classica nunmehr zweimal ausgefallen ist, freuen sich viele Fans schon jetzt auf den 23. bis 27. März in der Ruhrgebietsmetropole Essen.

Nachdem die Ennstal Classic als eine der renommiertesten Oldtimerrallyes in Europa im vergangenen Jahr coronabedingt erstmals seit 1993 pausieren musste, soll diese in diesem Sommer wieder stattfinden. Das Interesse der Teilnehmer war wohl auch wegen des Ausfalls in 2020 größer als je zuvor. Vom 21. bis 24. Juli geht es für die Klassikfans nunmehr wieder unter dem Motto "Autofahren im letzten Paradies" rund um Gröbming, Schladming durch das südliche Salzburger Land. Porsche hat mit 40 Nennungen dabei den größten Marktanteil im Feld, gefolgt von Mercedes mit 22, Jaguar mit 17 und Alfa Romeo mit 16. Bereits drei Wochen zuvor findet im Montafon die Silvretta Classic statt, wo ebenfalls rund 180 Fahrzeuge an den Start gehen und die sehenswerte Bergwelt vom 1. bis zum 3. Juli genauso genießen wie die automobilen Klassiker.

Eine Woche danach ebenfalls wieder stattfinden soll in diesem Jahr auch das sehenswerte Festival of Speed, die automobile Gartenparty bei Lord March im Süden Englands nahe Goodwood, das mittlerweile zu einem echten Großevent als Messeersatz geworden ist. Neben den Autofans aus ganz Europa kommen auch viele Autohersteller und zahlreiche Prominente mit und ohne Steuer in den Händen nach Goodwood und zelebrieren ihre Liebe zum klassischen Automobil. Unverändert geht es auch in diesem Jahr darum, in Rekordzeit de Hillclimb zu bewältigen. Abwarten, ob die anhaltende Corona Pandemie die automobile Klassikwelt noch weiter in Atem hält oder es langsam wieder bergauf geht - und das nicht nur beim Hillclimb in Goodwood.