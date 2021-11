Zum guten Ton

Seit einiger Zeit müssen Neufahrzeuge, die mit einem Autoradio ausgestattet sind, auch mit einem digitalen DAB-Radioempfänger ausgestattet sein. Allen Smartphones und Schnittstellen im Fahrzeug zum Trotz bleibt das Radio im Auto das beliebteste Unterhaltungsmedium.

Nach einer Studie des Forschungsinstituts Edison ist das Radio weiterhin weltweit die beliebteste Quelle für Audio-Konsum im Auto. Von den 1.023 in Deutschland Befragten sagten fast alle (91 Prozent), dass terrestrisches Radio in jedem Auto zur Serienausstattung gehören solle. Noch überraschender: dieser Trend zieht sich durch alle Altersgruppen. Die Umfrage zeigt auch, dass ein werkseitig verbautes Radio einen großen Einfluss auf die Kaufentscheidung der Verbraucher hat: 81 Prozent der potenziellen Autokäufer in Deutschland gaben an, dass sie ein Fahrzeug ohne eingebautes Radio eher selten kaufen oder leasen würden.

Ein Autoradio als Serienausstattung ist den Befragten dabei am wichtigsten. Vorhandene USB-Anschlüsse und die Verfügbarkeit von Bluetooth rangieren mit 83 und respektive 82 Prozent dahinter. Smartphone-Schnittstellen wurden nur von 58 Prozent (Android Auto) bzw. 48 Prozent (Apple CarPlay) als wichtig eingestuft. Autofahrer in Deutschland hören deutlich mehr Radio als alle anderen Audio-Quellen: 45 Prozent der Befragten gaben an, im Auto häufig Radio zu hören. 20 Prozent nutzen Online-Musik-Streaming-Dienste, 13 Prozent hören CDs. Entsprechend der Nutzungsintensität stimmte eine klare Mehrheit (77 Prozent) der Aussage zu "Radio bietet ein besseres Hörerlebnis im Auto als andere Arten von Audioquellen". Als Hauptgrund für das Radiohören gaben 75 Prozent der Befragten an, dass sie Nachrichten und Informationen erhalten wollen, gefolgt von der Möglichkeit, ihre Lieblingssongs zu hören (41 Prozent).

Eine klare Mehrheit will nicht für das Radiohören bezahlen. 86 Prozent sagten, es sei wichtig, dass das Radio weiterhin kostenlos gehört werden kann - so wie es derzeit über analoge und digitale Radiotuner der Fall ist. Die Bedeutung des freien und kostenlosen Rundfunkempfangs gegenüber zahlungspflichtigen Online-Angeboten wird auch an anderer Stelle der Umfrage deutlich: Eine überwiegende Mehrheit (73 Prozent) gibt an, über intransparente Kosten von Daten-Streams besorgt zu sein. Ganz kostenlos ist das Radio jedoch nicht viele Autofahrer bezahlen es wie die heimische Unterhaltung mit ihrem staatlichen Rundfunkbeitrag.

Auf die Frage, welcher Aspekt ihnen an den Mehrwert-Funktionen moderner Autoradios am wichtigsten sei, antworteten 55 Prozent der deutschen Autofahrer: "Bereitstellung von Zusatzinformationen zu Inhalten". 54 Prozent gaben an dieser Stelle die "Möglichkeit, über Sprachsteuerung nach Radiosendern zu suchen" an. Das Auto ist nach wie vor der beliebteste Ort zum Radiohören - das gaben 83 Prozent der Befragten an, gefolgt von 78 Prozent, die zu Hause und 45 Prozent, die bei der Arbeit hören. 93 Prozent der Autokäufer gaben an, in der letzten Woche mindestens einmal gehört zu haben; 84 Prozent schalten täglich ein.