Die Zinsen liegen auf dem Boden und viele elektrische Neuwagen haben längst Lieferzeiten von mehr als einem Jahr. Die weltweiten Autoversteigerungen spüren von solchen Markttendenzen wenig, denn die Preise für Klassiker und exklusive Sportwagen sind in diesen Zeiten höher denn je.

Die Verantwortlichen von RM Sotheby\'s und Goodings waren gleichermaßen zufrieden mit der ersten großen Versteigerung des Jahres 2022. Die findet traditionell beim großen Klassikevent von Amelia Island im Norden von Florida statt. Obwohl es nur einen Versteigerungstag gab, wechselten bei RM Sotheby‘s Klassiker im Wert von mehr als 46 Millionen Dollar den Besitzer. Beim Konkurrenten Goodings wurden sogar Erlöse von mehr als 69 Millionen Dollar erzielt. Musste bei kleinen Devotionalien zum Start der Versteigerungen wie einem originalen Mario-Andretti-Gemälde des Künstlers Kelly Telfer noch etwas nachgeholfen werden, ehe die 130.000-Dollar-Marke geknackt wurde, sah das bei vielen Klassikern auf vier Rädern ganz anders aus.

Gefragter denn je 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter BMW 3.0 CSL 1975 RM BMW 3.0 CSL 1975 RM Mehr

Denn ebenso stark und hart sich der aktuelle Gebrauchtwagenmarkt derzeit präsentiert, so sieht es auch bei den exklusiven Versteigerungen von Goodings, RM Sotheby\'s, Mecum oder Bonhams aus. Die Anmeldungen für die verschiedenen internationalen Versteigerungen des Jahres 2022 waren in der anhaltenden Pandemie besser als in den vergangenen zwei Jahren und gerade auf dem wichtigsten Versteigerungsmarkt USA macht der Jahresauftakt 2022 Hoffnung, dass es so weitergeht. Dass sich die Autowelt langsam in die Elektromobilität verabschiedet, lässt es Markt der Klassiker und Sportwagen kalt wie ein früher Morgen an der floridianischen Küste.

Obwohl sich der Versteigerungsmarkt langsam aber nachhaltig von Vorkriegsmodellen abwendet, so erzielen spezielle Pre-War-Fahrzeuge noch immer Höchstpreise. So wurde in Amelia Island ein 1934er Packard Twelve Individual Custom Convertible Victoria für mehr als 4,1 Millionen Dollar versteigert. Noch wilder sah es beim Duesenberg Model J Convertible Sedan aus, der mit einem Verkaufspreis von 3.525.000 Dollar mehr als eine Million Dollar über der Preiserwartung der Experten lag. Den Rekord knackte jedoch der elegante Talbot-Lago T150 C SS Teardrop Coupé von 1937 für mehr als 13,4 Millionen Dollar. Doch die Fahrzeuge aus den 1920er und 1930er Jahren, die noch vor zehn Jahren wie warme Semmeln über die Verkaufsrampen versteigert wurden, tun sich deutlich schwerer. Ein 1931er Pierce-Arrow Model 42 Touring Phaeton brachte gerade einmal 112.000 Dollar und viele andere Vorkriegler erzielten nicht die Preise, die die Verkäufer erhofft hatten.

Ganz anders sieht es mit Sportwagen aus. 2019er Bugatti Chiron, 2020er McLaren Speedtail oder 2018er Ferrari LaFerrari gingen allesamt für Preise zwischen 2,7 und 3,6 Millionen Dollar weg. Gerade jüngere Kunden wollen oftmals auch jüngere Autos - wenn es geht Sportwagen mit Historie oder limitierte Modelle. Vor Jahren wäre es wohl unmöglich gewesen, dass ein Jaguar XJ 220 für fast 690.000 Dollar den Besitzer wechselt oder ein Ferrari Testarossa von 1991 die 320.000-Dollar-Marke knackt. Ungedämpft ist die Nachfrage nach klassischen Porsche 911er Modellen. Ein 1973er Porsche 911 Targa 2.4 T brachte mehr als 170.000 Dollar und selbst ein Mercedes 560 SL von 1987 in der sonst ungeliebten US-Ausführung 56.000 Dollar. Spektakulär: ein seltener Porsche 924 Carrera GTS Club Sport wechselte für 417.500 Dollar seinen Eigentümer. Noch teurer: Bonhams versteigerte einen seltenen Porsche 550 Spyder mit Wendler-Karosserie für knapp 4,2 Millionen Dollar. Doch es geht auch günstiger und dabei kaum weniger elegant mit einem 1976er Aston Martin V8 Sports Saloon für gerade einmal 56.000 Dollar. Ein gewöhnlicher Porsche 993 Carrera von 1996 in kräftigem gelb bekam dagegen für stattliche 87.000 Dollar eine neue Garage.

Der starke Jahresstart weckt bei den Versteigerungshäusern Hoffnungen für erfolgreiche Versteigerungen im weiteren Verlauf des Jahres. Bereits am kommenden Wochenende blicken viele nach Fort Lauderdale, im Mai nach Monaco und der Jahreshöhepunkt ist für alles die exklusivste Autoveranstaltung der Welt auf der Monterey Auto Week und den Concours d\'Elegance, der traditionell in der dritten Augustwoche rund um Pebble Beach veranstaltet wird.