Der chinesische Technik-Gigant Baidu hat ein vollautomatisches Robotertaxi vorgestellt. Das gezeigte Fahrzeug ist auf dem Stand eines seriennahen Prototypen. Eine weitere Besonderheit: Apollo RT6 wird nicht in den Verkauf gehen. Baidu will eine eigene Taxenflotte damit aufbauen. Die ersten Fahrzeuge sollen 2023 auf die Straße kommen, die Flotte ist auf 100.000 Fahrzeuge angelegt.

Vollautomatischer Betrieb im innerstädtischen Verkehr ist in China nichts Besonderes mehr. Auch wenn die chinesischen Vorschriften noch einen menschlichen Begleitfahrer vorsehen. Das Baidu-Taxi fällt wegen des Preises auf. Baidu gibt an, dass die Herstellung etwa 31.000 Euro kostet. Baidu hält sich mit den technischen Leistungsdaten zurück. Es ist auch anzunehmen, dass das Auto für den Taxendienst optimiert ist und Dinge wie hohe Geschwindigkeiten und extreme Reichweiten für Fernfahrten unwichtig sind. Dennoch ist das ein Kampfpreis, da die komplette Sensorik und die KI für das autonome Fahren mit bezahlt werden müssen.

Nur im vermessenen Gebiet zu benutzen

Apollo RT6 gehört zur sechsten Generation autonomer Fahrzeuge. Die Preisreduktion ist rasant. Apollo Moon, Baidus Auto der fünften Generation, wurde im Juni 2021 vorgestellt, die Kosten für dieses Fahrzeug waren mehr als doppelt so hoch. In kaum mehr als einem Jahr wurden die Preise halbiert bei besserer Leistung. Im Rennen um vollautonome Fahrzeuge liegt Baidu in der Technik nicht unbedingt vorn, dafür aber was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht.

Vom Aussehen her ist RT6 eine Mischung zwischen SUV und Minivan. Wie es sich für ein Taxi gehört, wurde der Wagen auf einen maximalen Innenraum getrimmt. Die Beinfreiheit hinten beträgt 105 Zentimeter, der Einstieg geschieht durch elektrische Schiebetüren. Für die Sicherheit des autonomen Betriebs sorgen 38 Sensoren. Typisch für China ist der "Overkill" verschiedener Systeme, um die Sicherheit zu erhöhen. Der RT6 nutzt Kameras und LiDAR-Entfernungsmesser Ultraschallradare. Damit soll der Wagen eine Rundumerfassung von über 200 Metern erreichen.

Extreme Reduktion der Preise

Der Autonomiegrad liegt bei Level 4. Das heißt, das Fahrzeug kann sich komplett allein bewegen, es benötigt aber eine speziell vermessene Karte des Einsatzgebiets. Baidus Fahrdienst wurde im Jahr 2020 eingeführt und ist derzeit in zehn Städten in China aktiv, bis 2025 soll er auf 65 Städte und bis 2030 auf 100 Städte ausgeweitet werden. Baidu gibt an, dass Fahrten mit so einem Auto nur die Hälfte einer Fahrt mit einem menschlichen Fahrer kosten werden – zumindest dann, wenn der Begleitfahrer entfällt.