Große Tiny Häuser gibt es häufiger mal in den USA, in Europa sind sie auch wegen der rigideren Führerschein-Vorschriften seltener. Baluchon aus Frankreich stellt mit dem Kalzennig ein Raumwunder vor, das auf etwa 6 Meter Länge ein ganzes Haus unterbringt. Mit einigen Kompromissen ist ein Leben wie in einer großen Wohnung möglich. Im Grundzug folgt das Kalzennig dem klassischen Aufbau mit einem halbhohen Dachgeschoss. Dort finden sich zwei Schlafzimmer. Eines für das Paar des Hauses, das andere eher ein Kinderzimmer. Interessant ist der mittlere Teil. Diese Galerie wird von einem Netz überspannt, so kann man von einem Ruheraum zum nächsten gelangen, dennoch bleibt die Großzügigkeit des offenen Bodens bestehen.

Passend zu Größe basiert das Häuschen auf einem zweiachsigen Anhänger mit entsprechend langem Metallrahmen. Darüber baut sich das Haus aus Zedernholz auf. Die Inneneinrichtung ist schlicht und schnörkellos, aber ansprechend. Die großzügigen Fenster fluten den Innenraum mit Licht. Im Wohn- und Esszimmer kann der Tisch eingeklappt und das Bett ausgefahren werden. Hier wurde eine Projektionsleinwand für einen Filmabend installiert. Die Küche ist großzügig ausgestattet und besitzt einen Backofen mit vierflammigem Propangasherd und Kühl-Gefrierkombination. Das Badezimmer verfügt sogar über eine Dusche mit den Maßen 80 cm x 100 cm. Das Tiny House wird organisch mit Baumwolle, Flachs und Hanf isoliert.

Ein Preis wird nicht angegeben, er dürfte aber wohl über 80.000 Euro liegen. Das Tiny House Kalzennig ist nicht, wie so oft, als touristische Unterkunft gedacht. Es dient den Käufern als Vollzeitwohnsitz. Mit seiner überschaubaren Länge ist es mit etwas Übung durchaus zu bewegen und könnte auch für Reisen benutzt werden.

Nach der erregten Mail eines Users: Wer sein Tiny-House anders als einen Wohnwagen oder Wohnmobil benutzen will, kommt schnell mit dem deutschen Baurecht in Konflikt. Es ist keineswegs so, dass diese Häuschen per se die Anforderungen einer Wohnung erfüllen und schon gar nicht dürfen sie nach Belieben aufgestellt werden. Wenn etwas anderes als die Freizeit-Nutzung will, muss man sich ausgiebig informieren.

Quelle: Balouchon