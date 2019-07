Strahlende Zukunftsaussichten

Bentley beschenkt sich zu seinem 100. Firmenjubiläum mit einer Konzeptstudie imposant selbst. Der britische Autobauer ist bekannt für seine grandiosen Coupés und diese Tradition soll die Studie des EXP 100 GT in die fernere Zukunft führen. Diese automobile Zukunft ist luxuriös, geradezu opulent und gigantisch, denn die Studie des Bentley EXP 100 GT ist 5,80 Meter lang und gigantische 2,40 Meter breit. Ein Luxuscoupé, wie es aus einem Science-Fiction-Streifen stammen könnte. Nicht allzu abgefahren, aber eben so speziell, dass noch einige Jahre ins Land gehen dürften, ehe Teile der dreisitzigen Studie mit den üppig dimensionierten Fledermaustüren Realität werden dürften.

Erstmals gibt die britische Volkswagen-Tochter damit ein Bekenntnis dafür ab, dass auch ihre Zukunft rein elektrisch sein soll, denn der EXP 100 GT wird von Elektromotoren angetrieben, deren Akkus Reichweiten von bis zu 700 Kilometern garantieren sollen. "Heute an unserem 100. Geburtstag präsentieren wir die Vision für die Zukunft unserer Marke mit dem EXP 100 GT", sagt Bentley-CEO Adrian Hallmark, "ein moderner Grand Tourer, der designt wurde, um zu zeigen, dass die Zukunft einer luxuriösen Mobilität so inspirierend wie in den vergangenen 100 Jahren sein wird."

Der Bentley EXP 100 GT soll dabei den automobilen Luxus im Jahre 2035 zeigen, lässt jedoch gerade außen bekannte Bentley-typische Designmerkmale wie die beiden großen Rundscheinwerfer, einen mutig inszenierten Kühlergrill und ein kraftvolles Heck mit flach-ovalen Rückleuchten erkennen. Im Innenraum gibt bekannten Bentley-Luxus - neu interpretiert. So hat der Rechtslenker eine 2+1-Sitzkonfiguration; zwei Sitze hintereinander rechts und einen weiteren mit jeder Menge Beinfreiheit auf der linken Seite als Beifahrer. Im Innern gibt es edles Holz, glänzende Kupferelemente, weichen Langflorteppichen und biometrische Komfortsitze aus organischem Textil als Abfall aus der Weinproduktion, das Leder nachempfunden ist. Ein virtueller Assistent überwacht den Fahrer und dessen Bewegungen über verschiedene Sensoren und sorgt so dafür, dass sich der geneigte Kunde während der Fahrt perfekt entspannen kann. Der Coupé-Kunde hat in 15 Jahren die Wahl: entweder er lässt sich im autonomen Fahrmodus chauffieren oder greift mit seinem Fahrzeug selbst in Verkehrsgeschehen ein.

"Der Bentley EXP 100 GT repräsentiert die Art von Autos, die wir in der Zukunft kreieren wollen", so Bentley Designchef Stefan Sielaff, "wie die ikonischen Bentleys der Vergangenheit, verbindet sich dieses Auto mit den Empfindungen seiner Passagiere und lässt sie die außergewöhnlichen Erinnerungen an ihre Reise erleben." Dafür sollen nicht zuletzt OLED-Displays, Bedienelemente und Kristallelemente sorgen, die im Innenraum und hier speziell in der Mittelkonsole verbaut wurden. Für eine einfache Bedienung ist die Gestensteuerung mit künstlicher Intelligenz kombiniert, die mit jeder Handlung dazulernt.

Bezüglich des genauen Antriebs hält sich Bentley mit Details auf die fernere Zukunft überraschend zurück. Der angesichts seiner Größe nur 1,9 Tonnen schwere Koloss wird von einem elektrischen Allradantrieb bewegt, der seine Motorleistung variabel zwischen Achsen und Antriebsrädern verteilen kann. Aus dem Stand beschleunigt der EXP 100 GT in 2,5 Sekunden und erreicht mit seinem maximalen Drehmoment von 1.500 Nm wenn gewünscht eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Für das Nachladen sorgt der persönliche Assistent und das Akkupaket soll in 15 Minuten auf 80 Prozent seiner Leistung erstarken. Die maximale Reichweite: üppige 700 Kilometer.