Dieser BMW X3 will endlich die Nummer 1 werden

Die ersten beiden X3-Generationen waren echte Erfolgsmodelle, aber es hat nie gereicht, um am Audi A5 vorbeizuziehen. In der dritten Auflage soll das anders werden. Ein Baustein sind die beiden neuen sportlichen M-Modelle von X3 und X4. Sie kommen jedoch erst Ende 2018 – bis dahin muss es die abgeschwächte M Performance Version richten.

Der BMW X3 M40i xDrive ist also kein echter Vollblutsportler, aber eine Maschine mit der man viel Spaß haben kann. Der Reihensechszylinder leistet 360 PS und stellt sein maximales Drehmoment von 500 Nm bereits ab 1.520 U/min bereit. Von 0 auf Tempo 100 in 4,8 Sekunden und eine abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h bieten das, was man von einem sportlichen BMW X3 neuester Bauart erwartet. Der Normverbrauch von 8,2 Litern Super auf 100 Kilometer hört sich absolut unrealistisch an, doch lässt sich der BMW X3 M40i xDrive tatsächlich mit einem Verbrauch von unter zehn Litern bewegen.

Erwartungsgemäß teuer

Sehr gut gefallen die konturierten Sportsitze und das gute Platzangebot vorne wie hinten. Der Laderaum zwischen 550 und 1600 Litern ist sehr großzügig dimensioniert. Natürlich elektrisch: die weit aufschwingende Heckklappe.

Der BMW-X3-Kosmos startet natürlich ganz woanders. Am unteren Ende der Futterkette wartet der 184 PS starke oder besser schwache 20i xDrive für 44.000 Euro. Dieselkrise hin oder her – für die meisten Kunden dürfte der 265 PS starke BMW X3 30d xDrive die ideale Maschine sein. Mit karger Serienausstattung kostet der jedoch schon 55.700 Euro. Bis der echte BMW X3 M kommt, bleibt der X3 M40i xDrive die sportliche Spitze der Baureihe. Gut aber nicht üppig ausgestattet kostet er mindestens 66.300 Euro. Dafür gibt es immerhin LED-Scheinwerfer, 20-Zoll-Aluradsatz, elektrische Sportsitze mit Teillederbezug und das Basis-Navigationssystem. Man liegt wohl nicht falsch, wenn man tippt, dass am Ende kaum ein X3 M40i xDrive unter 80.000 Euro verkauft wird.