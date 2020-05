Manche Auftritte sind an Eindeutigkeit nicht zu überbieten. Einer davon ist das BMW 325i Coupé der Baureihe E36. Der Lack erstrahlt in einem derart offensiven "veilchenblau-metallic", dass zartbesaitete Gemüter Tränen in den Augen haben dürften. Die Farbenfreude setzt sich im Innenraum fort. Denn der passt sich der Blechhülle an. Also erstrahlt das Nappaleder-Interieur in "flieder dunkel" und "lila". Herrlich pornös und so deutlich 90er, dass es schon wieder extrem lässig rüberkommt. Dieses Auto ist eindeutig nichts zurückhaltende Zeitgenossen. Vermutlich hätte der Designer der BMW-Modellreihe E36, Pinky Lai, seine wahre Freude an diesem speziellen Fahrzeug gehabt.

Veilchenblaues Prachtstück Fullscreen

Wer jetzt glaubt, dass dieses auffällige Fahrzeug von einem extrovertierten orientalischen Millionär für seine ebenso veranlagte Tochter gekauft wurde, irrt. Diesen 325i hat seinerzeit BMWs Mobile Tradition für die eigene Sammlung in Auftrag gegeben, um zu zeigen, was Mitte der 1990er Jahre alles möglich war. Daher verwundert es kaum, dass der BMW nur gut 11.000 Kilometer auf der Uhr hat. Einen solchen Klassiker mit so wenig Laufleistung zu bewegen, kommt nicht allzu oft vor. Der Grundpreis für das 325i Coupé betrug damals 54.000 D-Mark, insgesamt wurden 80.761 Stück gebaut. Für dieses spezielle Exemplar musste man sicher ein paar Tausender mehr hinlegen.

Einmal Platz genommen, ergießt sich die BMW-Herrlichkeit über den Fahrer. Heute würde man neudeutsch von der DNA sprechen. Das Cockpit ist zum Fahrer geneigt und das Auto ist voll mit technischen Extras: Klimaanlage, Bordcomputer und eine elektronische individuelle Serviceintervallanzeige. Dass das Auto Baujahr 1994 ist, merkt man nur an dem Kassettenradio. Hätten wir das gewusst, hätten wir noch eine der bespielten Maxell-Kassetten von zuhause mitgebracht.

Unter der verlängerten und abgeflachten Motorhaube wartet ein echtes Prachtstück darauf, dass der Zündschlüssel endlich umgedreht wird. Der Reihensechszylinder mit dem internen Code M50B25 bildete damals das Rückgrat der bayerischen Antriebsherrlichkeit. In der 2.5 Liter Ausführung bedeutete das 141 kW / 192 PS - wie gemacht für das Coupé. Triebwerke, wie dieses haben den BMW-Ruf begründet, sportliche Automobile zu bauen. Lange bevor M-Varianten mit einem Allradantrieb bestückt wurden und die meisten BMW-Modelle einen Vierzylinder unter der Haube hatten.

Mit einem Schlüsseldreh erwacht die bayerische Sechser-Polonaise zum Leben. Los geht die Fahrt durch das Münchner Umland. In diesem Auto sind noch handwerkliche Fähigkeiten gefragt, die langsam aus der Mode kommen: Geschaltet wird mit einer schönen knackigen Fünfgang-Handschaltung, präzise, ein bisschen knorpelig, genauso, wie man es als sportlicher Fahrer mag. Dieses Getriebe ist noch typisch BMW, lange bevor . ach, lassen wir das. Zu schön ist die Fahrt in diesem Vehikel. Die Fahrleistungen sind auch heute noch wettbewerbsfähig - erst bei 233 km/h hört der Vortrieb auf.

Der M50 Motor wird seinem Ruf gerecht und begeistert schon nach wenigen Metern mit seiner Laufruhe. Doch die sechs Töpfe gieren nach Touren. Unter 3.500 Umdrehungen pro Minute tut sich nicht viel. Doch dann geht die Hatz los. Sämig und geschmeidig schnellt die Nadel des Drehzahlmessers in Richtung des roten Bereichs, der etwa bei 6.500 U/min beginnt. Dann durchdringt das sonore inbrünstige Sägen des Saugers so voluminös den Innenraum, dass man ohnehin keine Musik braucht. Klassisches Hochdrehzahlkonzept. BMW eben.

Man darf sich von dieser Verbrennungssonate nicht aufs Glatteis führen lassen. Das BMW 325i E36 Coupé hat kein Auffangnetz wie den Schleuderverhinderer ESP an Bord. So gutmütig die Zentrallenker-Hinterachse, die aus dem BMW Z1 stammt, sich auch verhält, wenn man in den Kurven zu übermütig wird, kann das Heck schon mal ein unbequemes Eigenleben entwickeln. Aber wer sich an die goldene Regel "nicht zu schnell rein in die Kurve, dafür umso schneller wieder raus" hält, kommt mit dem E36 Coupé problemlos klar. Einfach herrlich, wie das 325i jubelnd durch jede Ecke tänzelt und dabei andere Autos richtig alt aussehen lässt. Zumal das Gewicht von 1.330 Kilogramm die Agilität nicht wirklich hemmt. Wenn es doch einmal eng wird, helfen die Scheibenbremsen, die vorne belüftet sind. Wenn man in diesem Auto unterwegs ist, vergisst man schnell, dass es schon 26 Jahre auf dem Buckel hat. Lediglich die Servolenkung könnte etwas direkter sein, aber auch daran gewöhnt man sich.