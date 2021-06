Eiliger Schubverbund

Wem der prächtige BMW X4 M40d zu wenig Dampf bietet, der kann auch in Buchloe vorbeischauen. Alpina verleiht dem kräftigen Mittelklasse-SUV noch bulligere Flügel.

Kaum anzunehmen, dass der BMW X4 M40d mit seinen 250 kW / 340 PS einem Interessenten wirklich zu schwach auf der Brust ist. Doch wer mehr will, der kann auch mehr bekommen. Denn Alpina, dynamische Veredler aus dem Allgäu, spendiert dem XD4 eine ordentliche Leistungsspritze. 290 kW / 394 PS und ein gigantisches Drehmoment von 800 Nm ab niedrigen 1.750 U/min sorgen Dank der Vierfach-Aufladung für gigantischen Fahrspaß, der selbst auf einer Rennstrecke spürbar ist. Wir haben auf dem Salzburgring den Test mit einem Vorserienmodell gemacht und sind - einmal mehr bei einem Alpina-Sportler - beeindruckt.

Denn es ist einmal mehr die perfekte Mischung, die bei Alpina die Musik macht. Die Buchloer machen die bereits exzellenten BMW-Modelle nicht einfach schneller, sportlicher oder gar kompromissloser. Im Gegenteil, denn das Gesamtpaket ist selbst bei dem seriennahen Prototypen eine echte Schau. Auf der Start- und Zielgeraden des schnellen Salzburgrings spurtet der über 2,1 Tonnen schwere Crossover los, wie ein Stier, den es nach Opfern gelüstet. Das Spurtpotenzial ist mächtig und das bezieht sich keinesfalls nur auf den Imagespurt von 0 auf Tempo 100 in starken 4,6 Sekunden, für den sich in Realität aber kaum einer interessiert. Wieder einmal ist es die umfänglich sportliche Fahrbarkeit, des Familienmodells, denn natürlich biegt mit einem solchen SUV nur der auf die Rennstrecke ab, der sich an der Ausfahrt zum Parkplatz verfahren hat.

Doch ist man erst einmal auf der Strecke unterwegs, schlägt sich der hoch bauende Kraftprotz beeindruckend souverän. In den schnell gefahrenen Kurven vermisst der ambitionierte Pilot einen starken Wankausgleich, der Federn und Dämpfern beim dynamischen Einlenken in Sekundenbruchteilen nach oben presst und für einen stabileren Horizont im Innern des Bayern sorgt. In dieser Klasse aber wohl doch etwas zu viel Hightech und so müssen es die elektronisch verstellbaren Dämpfer richten, die je nach angewähltem Fahrmodus härter oder weicher arbeiten. Die Lenkung des Alpina XD4 arbeitet zusammen mit dem Fahrwerk und dem 20-Zoll-Radsatz mit 255er Reifen vorn und 285ern hinten beeindruckend präzise und aufgeregt zugleich. Neben dem serienmäßigen Sperrdifferential an der Hinterachse ist der Alpina XD4 mit einer sogenannten Performance Control ausgestattet, die mit gezielten Bremseingriffen an jedem Rad das Untersteuern minimiert - klappt ausgezeichnet und macht wirklich Laune. Der Klang des Reihensechszylinders - prächtig.

Der Antrieb des XD4 mit dem fast 400 PS starken Commonrail-Diesel ist eine wahre Wucht und stellt so auch jeden Benziner in den Schatten. Das gilt nicht nur für den angesichts der üppigen Motorleistung standesgemäßen Normverbrauch von 8,5 Litern Diesel auf 100 Kilometern, sondern auch eine Höchstgeschwindigkeit von 268 km/h, die die meisten Wettbewerber hinter sich verblassen lässt. Mit dem 68-Liter-Tank sind Touren von 900 Kilometern ohne nachzutanken durchaus drin. Dabei ist das Komfortniveau des 4,75 Meter langen SUV so, dass man sich auch auf endlos langen Kilometerpassagen in wohl konturierten Sitzen und gewohnt guten Bedienelementgen bestens aufgehoben fühlt und zumindest zwei Insassen im Fond bequem mitnehmen kann. Der Laderaum hinter der elektrischen Heckklappe schluckt 525 Liter, die sich durch Umlegen der Rücksitze auf immerhin 1.430 Liter erweitern lassen - das reicht. Etwas mehr fasst der Laderaum des identisch motorisierten BMW Alpina X3D, der bis zu 1.600 Liter verpacken kann. Viel Fahrspaß für einen stattlichen Preis von 89.100 Euro, denn der BMW X4 M40d kostet mit seinen 340 PS und dünnerer Ausstattung knapp 15.000 Euro weniger.