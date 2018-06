Seitdem der indische Tata-Konzern Jaguar Land Rover übernommen hat, geben die Briten mächtig Gas. Zu dem altehrwürdigen Traditionsimage gesellt sich technologische Führerschaft in dem derzeit wichtigsten Zukunftssegment der Elektromobilität.

Der I-Pace ist der erste wirklich konkurrenzfähigen Elektro-SUV. Das heißt, dieser Wagen ist der erste SUV, der einen Verbrenner ohne irgendeinen Elektro-Bonus ausstechen kann. Damit leisten die Briten weit mehr als Mercedes mit dem EQC, oder Audi mit dem E-Tron und BMW mit dem kommenden iX3. Quasi im Vorbeirollen entzaubert der I-Pace den Nimbus von der Einzigartigkeit der Tesla Modelle.

Fahrdynamik und Leistung

Der Elektro-SUV von Jaguar ist kein Leisetreter. Die Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse leisten zusammen 400 PS. Stromtypisch bauen sie ein gewaltiges Drehmoment von knapp 700 Nm auf. Das reicht für einen wilden, ungestümen Vorwärtsdrang. Von 0 auf Tempo 100 geht es in 4,8 Sekunden. Im Alltag überzeugen die Zwischenspurts beim Druck aufs Gaspedal. Leistungsmäßig steckt der Stromer hier die ganze benzin- und dieselbetriebene Konkurrenz in die Tasche. Abgesehen einmal von der bei 200 km/h abgeregelten Höchstgeschwindigkeit. Hinzu kommt eine spektakuläre Fahrdynamik – trotz eines Gewichts von 2,2 Tonnen. Im Prinzip kann der I-Pace auch mal ins Gelände entschwinden und selbst Wasserdurchfahrten sind bis zu einer Tiefe von einem halben Meter kein Problem.

Im Innenraum gibt es jede Menge Platz für vier Personen. Einige Oberflächen und Kunststoffapplikationen könnten für ein Fahrzeug in der Preisklasse oberhalb von 80.000 Euro etwas hochwertiger sein. Dafür steht ein Laderaum zur Verfügung der 656 bis 1453 Liter fasst.

Überzeugendes Akku-Paket

Aber nun das Wichtigste: Leistung könnten alle E-Autos bieten, das liegt schon am Grundprinzip von Elektromotoren. Nur meist machen dann die Akkus schlapp. Anders hier, die Akkuleistung geht auch bei hoher Dauerlast nicht in die Knie. Offenbar hat Jaguar die Technik der Rekuperation besser gelöst als die Konkurrenz. Sobald der Fuß nicht mehr auf dem Gas liegt, gewinnen die Akkus maximal Energie zurück. Die Bremse muss nur bei sehr starken Verzögerungen benutzt werden. Nach dem neuen WLTP-Zyklus bietet der Jaguar I-Pace eine Reichweite von 480 Kilometern. In Realbetrieb dürfte das zwar schrumpfen, doch auch bei forscher Fahrweise bleibt eine mehr als alltagsgerechte Reichweite übrig. In der Zukunft sind Varianten mit noch mehr und auch mit weniger Leistung zu erwarten. Und auch das 90-kWh-Lithium-Ionen-Paket dürfte in beide Richtungen angepasst werden. Hohe Akkukapazität bei gleichbleibenden Ladesäulen geht allerdings mit langen Ladezeiten einher.

Der Basispreis für den ordentlich, aber nicht gut ausgestatteten Jaguar I-Pace S liegt bei 77.850 Euro. Kein Wunder, dass sich die meisten Kunden für das Topmodell HSE entscheiden werden, das mindestens 91.720 Euro kostet. Der Jaguar I-Pace kann damit zwar alles besser als die Konkurrenz, doch billiger als ein Tesla ist er nicht.