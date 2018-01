Mit dem Model 3 wollte Tesla den gehobenen Massenmarkt erobern und bekommt nun die Produktion nicht in den Griff. Von den deutschen Herstellern gibt es große Elektro-Ankündigungen für die Zukunft, aber bislang wenig Greifbares. Nun betritt ein neuer reiner Elektrohersteller die Bühne: Byton nennt sich die Elektromarke der chinesischen Future Mobility Corporation. Wichtige Personen arbeiteten einst bei BMW i.

Atemraubender Innenraum

Der Byton Concept ist ein rein elektrischer SUV der Oberklasse. Der gefällige Crossover, der auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas seine Premiere feiert, passt in das Segment, das wohl als erstes Erfolg am Markt haben wird. Der Serien-Byton soll bereits 2019 auf den Markt kommen und tritt dann gegen Modelle wie den Jaguar i-Pace, den Audi E-Tron Quattro, Mercedes EQ SUV und den elektrisch angetriebenen BMW X3 an, der 2020 folgen soll.

Die schmalen Lichtbänder an Front und Heck des Byton fallen ebenso auf, wie der "Kühlergrill" – der ohne Kühlfunktion als Kommunikationsfläche mit der Außenwelt genutzt wird. Türgriffe gibt es nicht – dafür eine Gesichtserkennung, die den Byton öffnet. Das schicke Außendesign ragt nicht so heraus wie der Innenraum. Die einzigen Schalter des Autos befinden sich im Lenkrad, das statt des bekannten Prallkörpers einen acht Zoll großen Touchbildschirm hat. Riesig ist dagegen der 125 Zentimeter (!) breite und 25 Zentimeter hohe Bildschirm, der sich vor den Insassen in der ersten Reihe aufbaut. In bis zu drei Fenstern werden alle denkbaren Fahr- und Unterhaltungsfunktionen angezeigt. Etwa die Bilder von zwei Kameras, die die Außenspiegel ersetzen. Für die Bedienung muss man nicht auf den Bildschirm tippen, sie erfolgt durchweg durch Gestensteuerung und Sprache sowie das eigene Smartphone.

Byton Concept: Viva Las Vegas Fullscreen

Fährt meistens autonom

Gesichtserkennungskameras für jeden Sitzplatz stellen für jeden Fahrgast automatisch Sitz oder Temperatur ein. Für lange Fahrten lassen sich die vorderen Sitze um bis zu zwölf Grad nach innen drehen, um besser miteinander reden zu können. Ins Lenkrad muss der Fahrer nur in Ausnahmesituationen greifen. Denn das Byton Concept ist für autonomes Fahren der Stufe vier vorgesehen. Das heißt: Vollautomatisierung. Das Fahrzeug wird ständig vom System geführt. Nur in Sondersituationen kann der Fahrer aufgefordert werden, selbst einzugreifen. Klares Ziel ist es, dass diese Situationen möglichst selten eintreten.

Preis wie ein Passat



Die Basisversion des Byton besitzt einen 272 PS starken Elektromotor, der mit bis zu 400 Nm maximalem Drehmoment allein die Hinterachse antreibt. Häufiger verkauft werden soll die Allradversion, die über zwei Elektromotoren mit 476 PS sowie 710 Nm verfügt. Die maximale Reichweite soll zwischen 400 und 520 Kilometern liegen. Der Hammer ist allerdings die Preisidee: "Mit einem Preis von 45.000 Dollar und einer Reichweite von bis zu 520 Kilometern fokussieren wir uns auf ein vollelektrisches und trotzdem bezahlbares Premiumautomobil, das allen Kundenwünschen an ein solches Automobil gerecht wird", sagt Byton-Präsident Daniel Kirchert: "Wir sind preislich wesentlich attraktiver als andere Premiumhersteller, bieten dabei allerdings meistens mehr Komfort, einen größeren Innenraum oder eine höhere Reichweite."

Enorme Produktionskapazität

Angesichts der Grundausstattung und der Vollautomatisierung des Fahrvorgangs ist ein Einstiegspreis von 45.000 Dollar eine Kampfansage an den Rest der Branche. Für einen normalen Passat mit 270 PS muss man mehr ausgeben. In China kommt das Fahrzeug Ende 2019 auf den Markt. Mitte 2020 folgen dann Kalifornien und weitere US-Staaten an der Küste. Danach könnte Europa folgen. Ohne Frage wird der Luxus-SUV im oberen Preissegment rangieren. Dennoch geht es um große Volumen. Die jährliche Produktionskapazität im Werk Nanjing soll bei 300.000 Fahrzeugen liegen.