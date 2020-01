Der DeLorean DMC-12s gehört seit seinem Auftritt als Zeitmaschine in der "Zurück in die Zukunft"-Filmreihe zu den bekanntesten Autos der Welt. Kein Wagen trifft die europäische Formsprache der frühen 1980er Jahre besser als dieser Entwurf von Giorgetto Giugiaro. Da kann und muss man über die chronische Untermotorisierung des Fahrzeugs mit mageren 130 PS hinwegsehen. Und auch ohne Hollywood ist die Geschichte des Autos schillernd. Der Wagen war das Projekt eines einzelnen Automanagers.

Das Ende für die DeLoreans kam im Jahr 1981: Die Autos verkauften sich schleppend, dem Besitzer John DeLorean ging das Geld aus, da ließ sich der Mann auf einen Drogendeal ein – in den ihn DEA-Agenten verwickelt hatten. Nach dem Zusammenbruch des Unternehmens wurden die zuvor unverkäuflichen Fahrzeuge zwar sehr begehrt, doch die Produktion in Irland endete.

Kultauto: DeLorean DMC-12s – ein Auto für die Fans der Filme Fullscreen

Stillstand bei den Vorschriften

Seit 2007 kündigt die Firma DMC Texas an, den DMC-12s mit gleichem Aussehen aber neuer Technik in Kleinserie herstellen zu wollen. DMC Texas wurde schon 1995 von Stephen Wynne gegründet, um DeLoreans zu warten und zu restaurieren. Wynne erwarb später die Rechte an der Marke DeLorean und große Mengen an alten Bauteilen. Mehrmals wurden Modelle auch mit E-Antrieb angekündigt, aber nie ausgeliefert. Lesen Sie hierzu:

+++ Traumwagen DeLorean - nur auf der Leinwand ein Star ++++

Denn tatsächlich wäre die Replika trotz des Looks von damals ein neues Auto, das unmöglich die modernen Zulassungsvorschriften erfüllen kann. Insbesondere die Sicherheitsanforderungen sind heute weitaus strenger. Die Firma suchte einen Ausweg in speziellen Gesetzen für die Hersteller von Kleinserienfahrzeugen.

Einem Gesetzentwurf zufolge dürfen Unternehmen in den USA bis zu 325 Autos pro Jahr zu bauen, ohne sich an moderne Sicherheitsvorschriften halten zu müssen. Das Gesetzgebungsverfahren lag wegen des Regierungswechsels lange brach. Vermutlich genossen die Nöte von Kleinherstellern in Washington keine Top-Priorität. Doch nun hat die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Vorschriften für diese Art von Fahrzeugen veröffentlicht. Sobald sie Gesetzeskraft erlangen, könnte mit der Produktion des neuen Alten begonnen werden.

Auto für den Alltag

James Espey, Vizepräsident der DeLorean Motor Company, bestätigte gegenüber dem Autoportal "Hagerty", dass die Produktion einer neuen, stark verbesserten Version des klassischen Edelstahl-Leichtmetallcoupés bereits vorbereitet werde. Es gibt Pläne für einen neuen Motor und einen E-Antrieb , das klassische Aussehen des Wagens wird dabei erhalten. Die Motorleistung soll auf 350 PS angehoben werden. Das neue Fahrzeug ist für den täglichen Gebrauch optimiert und kein Museumsstück. Der neue DMC-12s bietet seinen Fahrern Annehmlichkeiten wie Servolenkung, Tempomat, beheizte Sitze, Bluetooth und Navigation und soll etwa 100.000 Dollar kosten.

Quelle: Hagerty

Lesen Sie hierzu:

- Traumwagen DeLorean - nur auf der Leinwand ein Star

- Cooler als ein Tesla – so heiß können Elektroautos aussehen

- Emory AllRad – Oldtimer-Look mit moderner Allradtechnik

- Das pure Motorrad-Feeling – die wilde Welt der Custom Bike