Wer an eine Luxuslimousine denkt, der träumt von der Mercedes S-Klasse. Da machen die Bankiers in New York seit Jahrzehnten keinen Unterschied zu den Promis in Südfrankreich, Moskau oder in Shanghai. Die erste Mercedes S-Klasse kam jedoch nicht Anfang der 70er Jahre mit der Baureihe W 116 auf den Markt. Der eigentliche Ursprung datiert aus den Zeiten Anfang des vergangenen Jahrtausends.