Diversifikation

Der Verbrennungsmotor lebt! Ob mit oder ohne elektrische Unterstützung kommt die klassische Antriebsform auch im Jahr 2022 in vielen verschiedenen neuen Automobilen zum Einsatz. Die Unterschiede könnten dabei nicht größer sein. Vom Hybrid-Hypercar Mercedes-AMG One bis zur SUV-Ikone Range Rover ist alles am Start.