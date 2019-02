Frankreich und SUV – das war lange Zeit keine überzeugende Kombination. Die umgelabelten Asien-Modelle der französischen Automarken mochten treue Kunden im Heimatland überzeugen, doch bei uns gab es keinen Grund, den Umbau nach französischem Geschmack zu kaufen, wenn man auch das Original bekommen konnte.

DS3 auf dem Pariser Autosalon

Doch nun gibt PSA (Peugeot Société Anonyme) Gas. Im kommenden Monat wird auf der Automesse in Paris der DS3 Crossback präsentiert. DS ist ein Ableger von Citroën und nun die Edel-Marke von PSA. Ein 4,12 Meter langer Crossover, der im Segment der kompakten SUV Kunden gewinnen will – und geht man vom Äußeren, hat er auch das Zeug dazu. Außerdem wird der DS3 Crossback natürlich mit Verbrennungsmotoren als auch mit einem rein elektrischem Antrieb geliefert.

"Der Crossback verkörpert auf perfekte Weise die zweite Generation von DS Automobiles: Innovative Technologie trifft auf einzigartige französische Raffinesse", so Yves Bonnefont, Generaldirektor DS Automobiles, "mit dem DS3 Crossback schlägt DS Automobiles zudem ein neues Kapitel seiner Geschichte auf, das sich der Elektrifizierung widmet. Unser neues Modell werden wir mit Verbrennungsmotoren und als rein elektrisch betriebene Version anbieten, ohne dabei Kompromisse im Design einzugehen."

E-Version des DS3 erst Ende 2019

Das Kompakt-SUV ist der kleine Bruder des DS7 Crossback. Mehr als 300 Kilometer Reichweite soll der Elektromotor ermöglichen. Der 136 PS starke Elektromotor liefert überschaubare 260 Nm maximales Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit des E-Modells wird auf übersichtlich 150 km/h limitiert. Die E-Version kommt erst Ende 2019 in den Markt.

Die Front des DS3 Crossback wird von einem großen Wabengrill dominiert, von dem sich oberhalb schmale LED-Lichter Richtung Kotflügel spannen und in die weich geformte Motorhaube übergehen. Zu den Besonderheiten gehören die versenkbaren Türgriffe. Sie kommen nur zum Vorschein, wenn sie gebraucht werden. Die vier Türgriffe fahren automatisch aus, sobald der Fahrer in unmittelbarer Nähe ist. Eine nette Idee, wer aber um das Thema "ältere Franzosen und elektrische Spielereien" weiß, wird skeptisch sein, ob dieses Gimmick auch in Sachen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit seine Besitzer überzeugen kann.

Kompakt SUV: DS3 Crossback - ein SUV zum Hinsehen Fullscreen

Top-Benziner für die DS3

Mit dabei ist die aktuelle Generation von Full-LED-Scheinwerfern mit Matrix Beam-Technologie. Hier passt sich der Lichtstrahl jeder Situation automatisch an. Die Top-Version wird mit dem PureTech-Benzinmotors 155 und einem Achtgang-Automatikgetriebe angeboten. Dazu kommen bei den Benzinern zwei weitere Motoren - PureTech 130 und der PureTech 100. Derzeit bilden diese Aggregate die Messlatte in ihrer Klasse. Der PureTech 130 Benzinmotor wurde vor Kurzem zum vierten Mal (!) in Folge als "Engine of the Year" ausgezeichnet. Zusätzlich gibt es den BlueHDi 130 für Diesel-Nostalgiker.