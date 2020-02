Das Bergbauunternehmen Anglo American wird zusammen mit Williams Advanced Engineering den größten Bergbau-Lkw der Welt mit E-Antrieb bauen. Der eDumper setzt auf Akkus und auf eine Wasserstoffzelle, um den Energiebedarf zu decken. Der riesige Muldenkipper wiegt über 290 Tonnen und kann 45 Tonnen Last bewegen.

eDumper wird in Mine eingesetzt

Die ersten Tests sollen schon im Jahr 2020 in der Mogalakwena-Mine in Südafrika beginnen. Dort liegt eine der größten Platinreserven Südafrikas. Jährlich werden in der Mine mehr als 310.000 Unzen des Edelmetalls gefördert– das sind fast neun Tonnen. Der eDumper soll Teil der Vision eines nachhaltigen Bergbaus sein. Anglo American hat sich vorgenommen bis zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen um 30 Prozent zu reduzieren.

Bekannt aus dem Rennsport

Die Entwicklung des Fahrzeugs ist abgeschlossen, jetzt soll die Praxiserprobung beginnen. "Wir freuen uns, an diesem innovativen und aufregenden Projekt beteiligt zu sein, welches die Skalierbarkeit der Batterietechnologie von der Automobil- und Motorsportbranche bis hin zu 'schweren' industriellen Anwendungen demonstriert", sagte Craig Wilson, Geschäftsführer von Williams Advanced Engineering. Die Firma ist dem breiten Publikum vor allem durch das Engagement im Rennsport bekannt.

Größer als der Vorgänger

Eine frühere Version des eDumpers wird bereits in der Schweiz zum Bewegen von Kalk- und Mergelstein in einer aufgegebenen Mine eingesetzt. Das neue Modell ist allerdings mehr als sechsmal so schwer wie der Schweizer eDumper. Dafür musste die Antriebstechnik weiterentwickelt werden. Bei dem Kipper für Südafrika handelt es sich um ein Hybridfahrzeug, das sowohl eine Lithium-Ionen-Batterie wie auch ein Wasserstoff-Brennstoffzellenmodul verwendet. Durch die Brennstoffzelle kann der Lkw lange Zeit ohne Aufladen betrieben werden und dabei Schwerstarbeit verrichten. Eine Arbeitsmaschine wie ein Muldenkipper fordert kontinuierlich die Leistung des Motors ab. Ein Elektro-Pkw hingegen benötigt im Alltag in der meisten Zeit nur einen Bruchteil der zur Verfügung stehenden Kraft.

Beiden Energiespeicher verfügen über 1000 Kilowattstunden. Das einzige Abfallprodukt des eDumpers ist Wasser, das entsteht, wenn der eDumper mit Wasserstoff betrieben wird.

Quelle: Williams Advanced Engineering

