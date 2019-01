Gemeinsam sind wir stark

Die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher kaum sein: der Volkswagen AG geht es trotz des immer noch nicht vollends abgeschlossenen Dieselskandals prächtig. Bei der Ford Motor Company sieht es ganz anders aus. Die immer geringer werdende Nachfrage an den jahrzehntelang so ertragreichen Limousinen setzt den Amerikanern insbesondere in ihrem Heimatland USA zu und auch auf den meisten Märkten in Europa sieht es trotz eines guten Produktportfolios nicht gerade rosig aus. Doch auch Volkswagen hat so seine Probleme. Gerade in den USA sind die Wolfsburger bei weitem nicht so erfolgreich, wie man es gerne sein möchte und der chinesische Markt ist für alle ein Risiko, das es zu minimieren gilt. Zu spät ist man bei VW auf den SUV-Zug aufgesprungen, die Pick Ups hat man vernachlässigt und der modulare Elektrobaukasten, der mittlerweile die Volumenmarken des Konzerns bestimmt, ist zwar variabel und beliebig skalierbar, jedoch auch teuer. Zudem kommen auf beide Großkonzerne mächtige Kostenrisiken bei der Einführung von Elektromodellen zu.

Kein Wunder daher, dass das Topmanagement beider Marken in den vergangenen Monaten die Köpfe zusammengesteckt hat und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit thematisierte - mit Erfolg. Eine Kapitalverflechtung der beiden Konzerne aus Dearborn und Wolfsborg ist nicht geplant und die Zusammenarbeit soll höchst zögerlich mit einem gemeinsamen Mittelklasse-Pick-Up beginnen. Den brauchen beide Marken und hier ist es vergleichsweise einfach möglich, entsprechende Markenmodelle abzuleiten wie man bei den Kooperationsmodellen Mercedes X-Klasse, Nissan Navara und Renault Alaskan oder dem Doppelpack aus Mitsubishi L200 und dem Fiat Fullback sieht. Mit der Kooperation gibt es auch grünes Licht für den von VW Nordamerika heiß ersehnten Tanoak Pick-Up. Der seit Jahren auf dem Markt befindliche VW Amarok ist deutlich zu teuer für die preissensiblen Märkte wie die USA und wurde nicht für den so wichtigen US-Markt entwickelt. Die neue Generation könnte zusammen mit dem Ford Ranger entstehen; einem der erfolgreichsten Pick Ups in Europa.

Gesteuert wird die Allianz über ein gemeinsames Leitungsgremium, das aus Führungskräften beider Unternehmen besteht und von den beiden CEOs Hackett und Diess geleitet wird. "Im Laufe der Zeit wird die Zusammenarbeit beiden Unternehmen helfen, Wert zu schaffen und dabei sowohl den Anforderungen der Kunden als auch den Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden", erklärte Ford-CEO Hackett. "Die Zusammenarbeit wird nicht nur zu einer signifikanten Steigerung der Effizienz führen und die Voraussetzungen beider Unternehmen zur Bewältigung der künftigen Herausforderungen verbessern. Sie wird es uns darüber hinaus ermöglichen, die neue Ära der Mobilität mit zu prägen", so Hackett weiter.

Doch bei gemeinsamen Pick Ups, die ab 2022 auf die internationalen Märkte kommen, soll es nicht bleiben. Als nächsten Schritt sieht die Kooperation die gemeinsame Entwicklung von Transportern für den europäischen Markt vor. In den kommenden fünf Jahren wird eine weltweit steigende Nachfrage nach mittelgroßen Pick-ups und Transportern erwartet. Die Allianz wird es beiden Unternehmen ermöglichen, die Entwicklungskosten zu teilen, ihre jeweiligen Fertigungskapazitäten optimal auszulasten, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Fahrzeuge zu verbessern und Kosteneinsparungen zu realisieren - und dabei ihre unverwechselbaren Markeneigenschaften zu bewahren.

Noch keine Einigung gab es bei dem gemeinsamen Bau oder zumindest der der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, autonomen Fahrzeugen und möglichen Mobilitätsdiensten. Erste Einsparungen sollen sich für die Ford Motor Company und die Volkswagen AG ab 2023 in operativen Ergebnisverbesserungen bemerkbar machen. Volkswagen-Chef Diess: "Volkswagen und Ford werden ihre Ressourcen, ihre Innovationskraft und ihre komplementären Marktpositionen gemeinsam dazu nutzen, um Millionen Kunden aus aller Welt noch besser zu bedienen als bisher. Für Volkswagen ist diese Allianz zugleich ein wichtiger Eckpfeiler, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern."