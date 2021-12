Gegen den Trend

Mazda ging schon oft seinen ganz eigenen Weg - so auch diesmal. Während sich immer mehr Hersteller komplett aus der Verbrennerwelt verabschieden, setzen die Japaner nicht nur auf Elektroantriebe und Hybride, sondern auch auf neue Benziner und Diesel. Ganz nebenbei will man in die Premiumliga aufsteigen.