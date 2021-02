Besinnung auf eigene Stärke

Jaguar Land Rover stellt sich neu auf: Jaguar wird ab 2025 eine rein elektrische Marke und der gesamte Autobauer bis 2039 zu einem Null-Emissions-Unternehmen. Doch diese Transformation wird nicht ohne Geburtswehen über die Bühne gehen.

Thierry Bolloré ist kein Volkstribun wie der ehemalige Daimler Chef Dieter Zetsche, keiner, der das Rampenlicht genießt. Außerdem verkündete der Jaguar Land Rover Chef seine Botschaft ohne Publikum in einer nüchternen Umgebung auf einer kleinen Bühne vor einer Triangle-Leinwand. Dementsprechend hölzern wirkte der Vortrag mit einstudierten Handbewegungen und Blicken, die oft an der Kamera vorbei schweiften. Ungeachtet des unfertig orchestrierten Auftritts präsentierte der Franzose eine weitreichende Nachricht: die neue Jaguar Land Rover Strategie.

"Reimagine", also eine neue Sicht der Dinge, neue Konzepte, lautet der griffige Namen des Plans. Doch wer jetzt denkt, dass die Briten das Rad des Automobilbaus neu erfinden, täuscht sich. Die Hebel, die "Jaguar Land Rover zu einem der profitabelsten Hersteller von Luxusautomobilen der Welt" (Bolloré) machen sollen, sind in der Branche bekannt. Ein Zauberwort lautet: "Verschlankung" oder im Bolloré-Duktus "Simplifizierung", ein anderes: Elektrifizierung.

Das betrifft vor allem die Architekturen der Fahrzeuge. Die beiden Marken Jaguar und Land Rover sollen sich noch deutlicher als bisher voneinander unterscheiden. Also stehen die Raubkatzen-Vehikel ab 2025 auf einer eigenen elektrischen Plattform, die noch keinen Namen hat. Vermutlich wird dann auch ein gänzlich neuer XJ eine Renaissance feiern, ähnlich wie es Mercedes mit EQS vorexerziert, der ja so etwas wie eine Elektro S-Klasse ist. Bis 2030 soll jede Baureihe des britischen Autobauers eine vollelektrische Variante haben und so 100 Prozent der Jaguar-Verkäufe und 60 Prozent aller Land Rover Umsätze ausmachen. Gleichzeitig wird der Diesel zunehmend aus dem Portfolio verschwinden.

Land Rover bekommt dagegen zwei Architekturen. Die erste Plattform ist eine flexible modulare Längsarchitektur (MLA - Modular Longitudinal Architecture), die sowohl elektrifizierte als auch rein elektrische Fahrzeuge ermöglicht. Zunächst werden es elektrifizierte Verbrennungsmotoren sein, später rein elektrische Antriebsstränge. Die EMA (Electric Modular Architecture) ist so etwas wie die Eierlegende Wollmilchsau der zukünftigen Modellpalette der Briten. Neben der BEV-Variante sind auch Plug-in Hybride möglich.

Im Jahr 2024 kommt das elektrische Land Rover-Modell auf den Markt und bis 2026 folgen fünf weitere Land Rover-BEVs. Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, beginnt der britische Autobauer noch in diesem Jahr mit Testläufen von Wasserstoff-Fahrzeugen auf den heimischen Straßen. Ziel ist, bis zu Jahr 2039 ein Null-Emission-Hersteller zu sein. Um diese ehrgeizigen technischen Ziele zu erreichen, investiert Jaguar Land Rover jährlich rund 2,8 Milliarden Euro. Angesichts der zweistelligen Milliardenbeträge, die VW in die Elektromobilität steckt, erscheint diese Summe nicht besonders hoch. Zumal Jaguar Land Rover auch beim autonomen Fahren ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen will. Ebenfalls eine recht kostenintensive Angelegenheit.

Doch bei "Reimagine" geht es nicht nur um die Technikoffensive, sondern um eine tief greifende Neustrukturierung des gesamten Unternehmens. "Profit steht über dem Volumen", stellt Thierry Bolloré klar und macht damit aus der Not eine Tugend. Denn die Verkaufszahlen des britischen Autobauers rauschten zuletzt nach unten. Also bedeutet Simplifizierung auch Verschlankung, um die Gewinnspanne nach oben zu treiben und das dürfte ohne Abbau von Arbeitskräften nicht zu machen sein. Zumal Jaguar Land Rover kurzfristig eine zweistellige EBIT-Marge und einen positiven Cashflow erreichen will. Also muss der Gürtel enger geschnallt werden. Bis Ende dieses Jahres sind Einsparungen in Höhe von 6 Milliarden Pfund Sterling (rund 6,8 Milliarden Euro) vorgesehen. Außerdem wird der britische Autobauer noch mehr als bisher auf die Ressourcen der Tata-Gruppe zurückgreifen, zu der man seit 2008 gehört.

Die Digitalisierung soll das ganze Unternehmen durchdringen. Das fängt bei den Produktionsprozessen an und hört bei der Kundenbetreuung auf. Diese sogenannte "Customer Journey" soll sich grundlegend vom bisherigen Verkaufserlebnis unterscheiden und auch auf digitalisierte Vertriebswege setzen.