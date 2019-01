Die SUV-Welle rollt, mit einem normalen Allradler kann man sich schon lange nicht mehr von der Flut der Tiguans und Mokkas absetzen. Khan Design hat sich daher den großen Landrover vorgenommen und eine martialische Aufarbeitung und Verlängerung verpasst. Anstatt 4x4 setzt das Ungetüm auf 6x6.

Die zusätzliche Achse macht optisch großen Eindruck, der "Flying Huntsman Civilian Carrier" erinnert mehr an einen Truppentransporter als ein ziviles Auto. Die Carrier-Version verzichtet auf eine offene Ladefläche, dafür kann der Fahrer nun acht Personen mitnehmen.

Kahn Flying Huntsman Civilian Carrier: Der Panzer für die Innenstadt - wenn vier Räder nicht genug sind Fullscreen

Die Preise des Panzers für die Innenstadt starten bei etwa 250.000 Euro. Da die Wagen nach individuellen Wünschen gebaut werden, dürfte es nach oben keine Grenze geben.

Der normale Land Rover Defender 110 ist schon kein kleines Auto, für den Flying Huntsman wurde die Karosse auf beachtliche 5,1 Meter gestreckt. Neben dem Einsatz in der Londoner City ist das All-Terrain-Vehikel für Großgrundbesitzer gedacht, die auch abseits fester Pisten zur Jagd fahren wollen oder die ein Picknick in unwegsamer Wildnis arrangieren möchten.

Khan Design wendet sich in einer Erklärung an mögliche Kunden. Der Wagen werde weder beim Innenstadt-Einsatz in London, Chelsea oder New York versagen, noch vor Steinpisten in die Knie gehen oder vor Off-Road-Pisten kneifen. Er soll sogar Truppen ins Gefecht bringen können. Man möchte ergänzen: Dazu müsste die Armee wohl mehr Geld als Verstand besitzen.

Der kleine 2.2-Liter-Diesel ist mit 170 PS allerdings etwas schwach auf der Brust, wenn es schon ein Flying Huntsman sein soll, sollte man doch zum V8 mit angemessenen 430 PS greifen. Der stärkere Motor eignet sich auch als Zugmaschine im Gelände. Die dritte Achse ist nicht nur Zierrat, ihre Reifen werden angetrieben. Die Traktion des 5,1-Meter-Fahrzeugs dürfte gigantisch sein. Wer mehr will, müsste schon zu einem Kettenfahrzeug greifen

Der Innenraum wird nach den Wünschen des Kunden gestaltet, je nachdem ob mehr Sitzplätze oder mehr Stauraum gewünscht wird, ebenfalls auf Wunsch wird der Panzer mit einem Panoramadach ausgestattet. Afzal Kahn, Chef von Kahn Design, sagte, der Civilian Carrier ist ein atemberaubendes Auto mit 6-Rad-Antrieb, ideal für große Familien, die es genießen, Zeit miteinander in der freien Natur zu verbringen. Das Kalkül hinter den Sätzen. Große arabische Familien hätten mit dem Civilian Carrier ein standesgemäßes Fahrzeug und wären nicht länger auf einen VW-Bus angewiesen.

Mit umfangreichen Sicherheitsmerkmalen und vielen cleveren Technologien, die das Fahren mühelos machen, könnte der Civilian Carrier die beste Wahl für den Transport von Familie, Freunden und Gepäck sein. "Der Land Rover Defender ist eines meiner fünf Lieblingsautos", schwärmte Afzal Kahn auf der Präsentation. "Er verlangt Respekt."