Beim Kauf als unfallfrei geworben

Hallo zusammen, Ich würde gerne wissen wie ihr meine Situation betrachtet. Vor acht Monaten habe ich ein Auto gekauft. Privat. Es wurde angeboten als unfallfrei, so wie es auch im Kaufvertrag steht. Nach der ersten längeren Fährt (ca. ab 30km) wurde das Auto zu heiß. Ich machte mir nicht allzu viele Sorgen, weil dies ja vorkommen kann. Nachdem es öfters passiert ist, wurden Thermostat und Ausgleichsbehälter erneuert. Doch das änderte nichts. Nach dem Besuch beim Fachhändler wurde der Thermoschalter gewechselt. Drei Tage war es besser. Doch dann wieder das selbe Problem. Wieder fuhr ich zum Fachhändler. Der fragte mich dann überraschend ob ich wissen würde, dass das Auto viele Ersatzteile im vorderen Kühlkreislauf hatte, auf Grund eines Unfalls. Nun die Frage was kann bzw. sollte ich tun? Kann ich rechtlich gegen den Verkäufer vorgehen? Wenn ja was würde das bringen? Langsam möchte ich Klarheit und Ruhe um mein Auto. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ich Hilfe von euch bekommen könnte. Mit freundlichen Grüßen