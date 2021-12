Mercedes hat vom Kraftfahrt-Bundesamt die Freigabe für das autonome Fahren Level 3 erhalten. Damit zeigen die Schwaben nicht nur BMW und Audi, sondern auch Tesla die Rücklichter. Doch das ist erst der Anfang.

Markus Schäfer ist keiner, der zu großartigen Gefühlsausbrüchen neigt. Doch als der Mercedes-Technikvorstand den Satz "uns ist die Mondlandung geglückt", spricht, ist ihm der stolz deutlich anzumerken. Die Freude ist verständlich, denn Schäfer verkündet im gleichen Atemzug, dass Mercedes auf den deutschen Autobahnen den "Drive Pilot" nutzen und somit bis 60 km/h das automatisierte Fahren Level 3 möglich ist. Damit ist Mercedes der erste Automobilhersteller, der diese Funktion in seine Fahrzeuge einbauen darf. Audi hatte ein ähnliches System schon vor ein paar Jahren im A8 vorgestellt, scheiterte aber an der Freigabe. Auch bei BMW wollte ursprünglich dieses Jahr die Tür zum selbstständig agierenden Auto aufstoßen. Die Umsetzung der ambitionierten Pläne lässt noch auf sich warten.

Anders als bei Mercedes. "Das Kraftfahrt-Bundesamt hat am 2. Dezember 2021 die weltweit erste Typgenehmigung im Bereich des automatisierten Fahrens für ein automatisches Spurhaltesystem (Automated Lane Keeping System - ALKS) für ein Modell des Herstellers Mercedes-Benz erteilt. Grundlage ist die UN-Regelung Nr. 157, die international harmonisierte Sicherheitsanforderungen an automatisierte Spurhaltesysteme definiert", heißt es in einer Pressemitteilung des KBA sperrig. Damit ist ein wesentlicher Schritt hin zum autonomen Fahren gemacht, denn der Übergang von Level 2 plus, was viele Autos derzeit beherrschen zu dem Level drei ist gigantisch. Schließlich übergibt der Fahrer der Technik die Verantwortung, was einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich zieht. Vor allem die Haftung. Wenn das Fahrzeug autonom unterwegs ist und einen Unfall baut, haftet der Hersteller nicht der Fahrer.

Den Anfang mach die S-Klasse, die ab Mitte des nächsten Jahres mit dem Robo-Chauffeur zu haben sein wird. Zwei, drei Monate später ist dann das Elektro-Flaggschiff EQS dran. Wie hoch der Aufpreis sein wird, kann Markus Schäfer noch nicht sagen. Der Vorstand für technische Entwicklung rechnet aber damit, dass die Nachfrage durchaus hoch sein wird. "Das hat das Interesse am Hyperscreen gezeigt, das unsere Erwartungen übertroffen hat", erklärt der Manager. Allerdings schauen die Besitzer der aktuellen S-Klasse in die Röhre. Aufgrund des hohen technischen Aufwands sei das System nicht nachrüstbar. "Wir sind immer offen für eine zweite S-Klasse im Fuhrpark", schmunzelt Markus Schäfer augenzwinkernd. Der Aufpreis für das System soll nicht astronomisch hoch sein. Das Ausrollen auf andere Segmente steht noch in den Sternen, sei aber technisch möglich.

Der Weg zu diesem Auto-Piloten war steinig. Damit das System funktioniert, musste gemeinsam mit den Lieferanten eine neue LIDAR-Einheit und neue leistungsfähige Kameras entwickelt werden. Die Software haben die Mercedes-Ingenieure selbst geschrieben. Sicherheit steht bei Mercedes ganz oben. Eigenständig zickzackfahrende S-Klassen wären für das Image des deutschen Premiumautobauers alles andere als zuträglich. "Deswegen dauern manche Sachen etwas länger", sagt Markus Schäfer. Dazu kommen noch die etlichen Erprobungskilometer, um das System standfest zu bekommen. Anders als Tesla-Chef Elon Musk, der der "New York Times" zufolge der festen Meinung ist, dass kamerabasierte Systeme reichen, um den Autopiloten alltagstauglich zu machen, setzen die Mercedes-Ingenieure auf ein ganzes Bündel von Sensoren, Kameras und Radareinheiten. "Wichtig ist die Redundanz", erklärt Markus Schäfer. Mindestens zwei Systeme müssen immer funktionsfähig sein und den Verkehr überwachen. Ist das nicht der Fall, muss der Fahrer wieder das Kommando übernehmen. Übrigens auch dann, wenn er einschläft oder Zeitung liest, weil da seine Augen nicht sichtbar sind.

Um die Haftung zu gewährleisten, wird jedes Fahrmanöver aufgezeichnet und das System muss ständig auf dem neuesten Stand sein. Deswegen sind neben der UN-Regelung Nr. 157 auch noch die UN-R 155 (Cybersecurity) und die UN-R 156 (Software-Updates) bei der Entwicklung eingeflossen. So soll sichergestellt werden, dass das Fahrzeug immer auf dem neuesten Stand ist und die Daten sicher sind. Letzteres ist wichtig. Nach dem deutschen Markt soll das System in den USA und in China auf den Markt kommen. Doch im Reich der Mitte können die Regularien von Provinz zu Provinz beziehungsweise in den großen Städten unterschiedlich sein, was die Zulassung verzögert. Shenzen hat jetzt den Anfang gemacht und die Parameter für das autonome Fahren festgezurrt.

Technisch ist kein Problem, den Robo-Chauffeur in weitere Märkte zu bringen. Wichtig ist nur, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen. "Die Frage ist außerdem, wie groß die Märkte sind", sagt Markus Schäfer. Bei Mercedes arbeiten sie derweil schon an den nächsten Ausbaustufen des Drive Pilot. Auf dem Plan stehen Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h und automatisierte Spurwechsel. "Luxus ist auch die Zeit, die der Fahrer hat"; verdeutlicht Markus Schäfer. Die Funktionsvielfalt hat auch noch weitere Auswirkungen. Bei der S-Klasse hat das System mittlerweile Zugriff auf rund 50 Steuergeräte und so lassen sich auch Abo-Geschäfte realisieren, um neue Elemente freizuschalten.

Bei Mercedes richtet man derweil den Blick nach vorne. Aktuell tüfteln die Ingenieure schon an der nächsten Generation des Infotainmentsystems. Der schwäbische Autobauer will dabei die Geschicke in der eigenen Hand behalten. Deswegen definiert Mercedes die Hardware inklusive der Computer Chips. Dass die Software auch aus Sindelfingen und Umgebung kommen wird, ist ohnehin klar. Mit der neuen Kommandozentrale dürften dann auch die nächsten Schritte beim autonomen Fahren einhergehen.