Gegen den Trend

Mazda ging schon oft seinen ganz eigenen Weg - so auch diesmal. Während sich immer mehr Hersteller komplett aus der Verbrennerwelt verabschieden, setzen die Japaner nicht nur auf Elektroantriebe und Hybride, sondern auch auf neue Benziner und Diesel. Ganz nebenbei will man in die Premiumliga aufsteigen.

Auch wenn seit Jahren längst Crossover wie Mazda CX-3 oder CX-5 das meiste Geld verdienen und man mit Modellen wie dem MX-30 bisher nur sehr zaghaft in die Elektrowelt schielte, steht im Kern der Marke nach wie vor der MX-5. Über die Jahre hat er - trotz einiger Höhen und Tiefen - über die verschiedenen Generationen kaum etwas von seiner Faszination verloren. Offen, puristisch, leicht und mit überschaubarer Motorleistung geht der Zweisitzer seit 1989 weitgehend unverändert erfolgreich auf Kundenfang und das mehr oder weniger weltweit. Geht es um den großen automobilen Elektrotrend so hält sich Mazda vergleichsweise zurück. Daran ändert auch der zunehmende Einfluss von Toyota durch die gewachsene Kooperation nur wenig. Zwar ist der Mazda 2 als Zwillingsmodell des Toyota Yaris Hybrid nunmehr auch als Teilzeit-Elektriker zu bekommen, doch ein großer Umschwung auf die Elektromobilität sieht anders aus. Der Toyota Yaris Hybrid mit dem Mazda-Logo auf der Kühlergrill kombiniert einen 68 kW / 93 PS starken 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner mit einem 59 kW / 80 PS starken Elektromotor. Die Systemleistung von 85 kW / 116 PS sorgt für 175 km/h Spitze und einen Normverbrauch von 3,8 Liter. Aufladen kann man den Mazda 2 Hybrid an der Steckdose jedoch nicht.

Statt sich in einzelnen Modellen oder beim Antrieb gar einer Monotechnologie hinzugeben, will Mazda nach oben wachsen und mit seinen neuen Modellen zur Premiumliga aufschließen. Auch wenn beim ersten Sprung kaum Marken wie Audi, BMW oder Mercedes greifbar erscheinen, sieht es bei Alfa Romeo, Volvo oder Cadillac schon anders aus. Möglich machen soll das eine neue Plattform, die die technikverliebten Japaner in den vergangenen Jahren mit viel Hingabe und Erfindergeist entwickelt haben. Anders als viele der Wettbewerber aus dem Volumensegment ist das eine Plattform für größere Fahrzeuge mit Hinterradantrieb und entsprechender Allradoption. Die Plattform setzt nicht auf Elektroantriebe, sondern Verbrenner mit vier und insbesondere sechs Zylinder, die auf Wunsch hybridisiert werden können.

Das jüngste Konzernmodell mit Namen CX-50 basiert jedoch noch nicht auf der neuen Plattform, sondern ist allein für den nordamerikanischen Markt gedacht und ist wahlweise als Front- oder Allradler zu bekommen. Der Mazda CX-50 ist das erste Fahrzeug, das seit kurzem in dem neuen, gemeinsam mit Toyota errichteten Werk in Huntsville / Alabama produziert wird. Auf die neue Plattform mit Hinterrad- / Allradantrieb sowie Längsmotoren wechseln im kommenden Jahr erst die neuen Europa-Modelle Mazda CX-60 sowie CX-80. In den USA und einigen anderen nichteuropäischen Märkten führen die Japaner die auf der gleichen Plattform basierenden neuen Modelle Mazda CX-70 und Mazda CX-90 ein, die etwas größer und breiter als die Europa-Varianten sind.

Während der Mazda CX-60 ab Mitte 2022 über zwei Sitzreihen mit fünf Sitzplätzen verfügt, bietet der größere Mazda CX-80 ab 2023 bis zu sieben Plätze auf drei Sitzreihen. Die beiden SUV sind die ersten Fahrzeuge mit dem neuen Plug-in-Hybridantrieb als Reihenvierzylinder, der von einem Elektromotor unterstützt wird. Neben diesem Antrieb halten in den neuen Modellen auch die neu entwickelten Reihensechszylinder Einzug - als Benziner und Diesel. Etwas überraschend: Nur in den USA wird es neben dem Plug-in-Hybridantrieb eine turboaufgeladene Version des neuen Reihensechszylinder-Benziners geben. In Europa gibt es die Reihenfolge: Vierzylinder-PHEV, Sechszylinderdiesel und erst dann ein Sechszylinderbenziner - erneut ohne Aufladung. Stattdessen gibt es bei den aktuellen Modellen einen SPCCI-Antrieb, der die Vorteile von Benziner und Diesel in einem Triebwerk vereint.

Darüber hinaus bietet Mazda in der ersten Jahreshälfte 2022 in Europa und den USA eine neue Variante des Mazda MX-30 an. Der Elektrocrossover ist dann zusätzlich in einer Variante mit Kreiskolbenmotor erhältlich, der einen Generator zur bordeigenen Stromerzeugung antreibt. Der neuartige Plug-in-Hybridantrieb, der die Räder immer elektrisch antreibt, ermöglicht rein elektrischem Fahren auf kürzeren Strecken sowie das Zurücklegen längerer Distanzen mit dem Kreiskolbenmotor. Erst 2025 lässt Mazda eine Reihe von neuen Elektrofahrzeugen auf die Kunden in aller Welt los. Bis 2030 soll es im europäischen Modellprogramm nur vollelektrische Fahrzeuge und Hybridversionen geben. Und nicht erst dann will man in der Premiumliga angekommen sein.