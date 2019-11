In Deutschland glaubt man, dar VW Bully sei das Maß aller Niedlichkeit. Dabei übersieht man gern die Schönheiten aus anderen Ländern. In Großbritannien sind die kleinen Lieferwagen von Morris legendär und genau so einer soll wieder im reinen Retro-Look gebaut werden. Mit seiner zweifarbigen Lackierung, der mittig geteilten Windschutzscheibe und einer Karosserie ganz ohne Haube bringt Morris JE Van optisch die "gute alte Zeit" zurück. Nur, dass ein moderner Antriebsstrang für die Fortbewegung sorgt. Die Karosserie setzt auf der Antriebsplattform auf und kann leicht verändert werden. Das modulare System würde den Bau eines Pick-ups oder eines Campers ermöglichen. Morris sagt, der Elektro-Van sei weit mehr als ein Optik-Paket. Wie es etwa angeboten wird; um den aktuellen Citroen-Transporter in einen Typ H im Wellblech-Look zu verwandeln.

Neues Auto im alten Look

Der Morris ist ein komplett aufgebautes Fahrzeug und nicht etwa ein bestehendes Fahrzeug, das nur mit angeklebten Kunststoffteilen aufgehübscht wurde. Das Design empfindet den Morris J-Type von 1948 nach, doch Morris sagt, "der JE ist nicht als Nachbau oder Fortsetzung des ursprünglichen Morris J-Type gedacht, sondern als Neuinterpretation des ursprünglichen, ikonischen Designs".

Leider teuer

Das alte Morris-Design wurde deutlich verfeinert, sehr schön ist die Kombination von Beifahrer- und Schiebetür gelungen. Das leichte Kohlefaser-Material des Aufbaus soll eine Reichweite von 322 Kilometer ermöglichen. Der Van der 2,5-Tonnen-Klasse bietet eine Nutzlast einer Tonne. Die edlen Wandverkleidungen des Laderaums und die fehlende Trennwand hinter Fahrer und Beifahrer zeigen, dieser Morris wurde für wohlhabende Enthusiasten und nicht für Klempner entworfen. Immerhin passen zwei Euro-Paletten hinein.

Der Einstiegspreis liegt bei 60.000 Pfund beziehungsweise 70.000 Euro. Pech für Wohnmobilfreunde. Angesichts des Preises für das Basisfahrzeug dürfte ein Camper über 100.000 Euro kosten.

Lesen Sie auch:

Type H - Citroën zeigt modernen Camper im Retro-Look

Filmemacher verwandelt alten Lieferwagen in cooles Wohnmobil