Neue Deutsche Welle

Nio wagt den Sprung nach Europa. Nach Norwegen steht Ende nächsten Jahres Deutschland auf den Eroberungsplan des chinesischen Autobauers, der sich durch kundenorientierte Dienstleistungen von der Konkurrenz unterscheiden will.

Bei Nio läuft es derzeit wie geschmiert. Im September eröffnet der chinesische Autobauer in Oslo sein erstes Nio House in Europa. In Bestlage nahe dem Königspalast. Versteht sich. Anders als andere Hersteller wollen die Chinesen aber keinen repräsentativen Prunkpalast in die Stadtmitte pflanzen, um ihre Produkte möglichst publikumswirksam, das Areal soll vielmehr eine Begegnungsstätte für die Nio-Fans werden. Rückzugsort und Diskussionsforum gleichzeitig. Das ist ganz im Sinne des Nio-Gründers William Li, der den Gemeinsamkeitsgedanken als elementares Bauteil seiner Firma sieht. Schließlich können die Nio-Fahrer und -Kunden auch direkt mit ihm per App kommunizieren und ihre Wünsche und Anregungen formulieren. Li nimmt sich jeden Tag Zeit, um Anfragen persönlich zu beantworten. "Die Firmen, die zuhören, sind erfolgreich", sagt Hui Zhang, Vice President der Nio Group.

So ist es in China, so soll es in Europa sein, wo Norwegen als Blaupause für den Tigersprung in das Herz der Alten Welt dient. Los geht im skandinavischen Land mit dem vollelektrischen SUV ES8. Die Eroberungsstrategie ist schon vorbereitet. Nach dem skandinavischen Land folgt im vierten Quartal des nächsten Jahres eine erste Welle von weiteren Ländern. Neben Schweden, den Niederlanden, der Schweiz soll auch Deutschland in die Nio-Gemeinde aufgenommen werden. Die Speerspitze bildet da die Limousine Nio ET 7, die die Erprobungsfahrten absolviert hat und Ende des Jahres in China an die Kunden ausgeliefert ist.

Das 5,09 Meter lange Elektrovehikel kostet in China 448.000 RMB (56.000 Euro) ohne Batteriemiete und 378.000 RMP mit der monatlichen Batteriemiete und wird für Europa angepasst. Zum Beispiel wird es eine europäische Version des putzigen Sprachassistenten Nomi geben., Ob der dann in Deutschland "Gretel" heißen wird, ist nicht bekannt. Warum kein SUV, wo die doch so gefragt sind? Die Antwort ist einfach. Der ET 7 steht auf der aktuellen Plattform des chinesischen Autobauers und bietet daher die neueste Technik. "Man hat nur einmal die Gelegenheit einen ersten Eindruck zu hinterlassen", weiß Europachef Oliver Schwarz.

Das ist vor allem in Ländern wie Deutschland wichtig. Schließlich versteht sich Nio als Premiummarke und will Audi, BMW und Mercedes die Kunden abwerben, das sorgt für eine hohe Messlatte. Um die zu überwinden, haben die Chinesen verstanden, dass man die deutschen Platzhirsche nicht auf der Autobahn schlagen kann und wählen ganz im Sinne des Firmenchefs einen Ansatz, bei dem der Kunde König ist. Das geht beim Laden los. Nio will sowohl die Wechselbatterien-Technik als auch klassische 180 kW-Schnelllader nach Deutschland bringen. Der schnelle Batterietausch ist keine Spinnerei technikverliebter Enthusiasten. In China existieren bereits 470 solcher Wechselstationen, die mittlerweile 13 Ersatz-Akkumodule beherbergen und nur noch den Platz von vier Parkplätzen benötigen. Die chinesische Regierung hat diese Technologie als wichtig gekennzeichnet und mittlerweile setzen auch Geely und Saic auf diese Technik. Das Rangieren in den Wechselport wird übrigens in Zukunft nicht mehr nötig sein, das übernimmt dann das Auto per Knopfdruck selbsttätig. Wem auch das zu viel Aufwand ist, kann einen Art Valet-Service ordern, der das Wechseln der Module erledigt und den Wagen wieder beim Besitzer abliefert.

Damit hört der Service für den Nio-Kunden nicht auf. Damit auch jüngere Autofahrer sich einen Nio leisten können, bietet der Autobauer Leasingangebote für die Akkus an, die über die eigene Tochtergesellschaft Weineng Battery Asset abgewickelt werden. Hinter diesem Geschäftsmodell steht der Gedanke der "Battery as a Service" (BaaS), damit kann man ein Auto mit einem kleinen Akkupaket täglich fahren und bei Bedarf - zum Beispiel für eine längere Urlaubsreise - sich eine größere Batterie ordern. Der Kaufpreis für ein Nio-Automobil verringert sich um rund 9.000 Euro. Ein weiterer Nebeneffekt ist die Tatsache, dass ohne die teure aber auch alternde Batterie der Restwert der Autos steigt. Zudem hat der chinesische Autobauer damit auch den Materialkreislauf in der eigenen Hand aber losgelöst von den Fahrzeugen.

Wer lieber das Ladekabel in die eigene Hand nimmt, soll auch in Europa dazu die Möglichkeit haben. Die Chinesen beobachten das Gerangel um die Ladestationen sehr genau und wollen sich mit "einem starken Partner" zusammentun. Deswegen kooperiert Nio in Norwegen mit Plugsurfing und ermöglicht so den Kunden den Zugang zu 20.000 Ladepunkten. Ziel ist es, ein komfortables Ladeerlebnis zu kreieren. Also mit Dach und hell erleuchtet, nicht im hintersten Eck des Parkplatzes, wie das bei manchen Stromtankstellen aktuell der Fall ist. Noch verraten die Nio-Verantwortlichen nicht, mit welchem Unternehmen sie sich in Deutschland zusammentun, das niederländische Start-up Fastned wäre ein geeigneter Partner. Allerdings bemühen die sich ebenfalls um die geeigneten Orte entlang der Autobahnen.