Nipponliebe - einer wie fast keiner

Nur wenige kennen in Europa den Nissan Figaro - einen coolen Targa, der Anfang der 1990er Jahre in Japan für die Aufsehen sorgte und in seltenen Exemplaren auch bei Nissan-Fantreffs zu bestaunen ist. Noch seltener ist jedoch der Nissan Pao - ein echtes Retromobil mit unvergleichlichem Nipponcharme.