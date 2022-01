Unbekanntes Terrain

Bereits vor zwei Jahren landete Sony als eines der größten Unterhaltungsunternehmen der Welt auf der CES 2020 einen Überraschungscoup. Die Japaner präsentierten in Las Vegas mit der Studie des Vision-S 01 ein Elektroauto. Auf der diesjährigen CES 2022 gab es nunmehr einen elektrischen Crossover zu bestaunen. Wird Sony nun doch zum Autobauer?

Dass Sony auf der CES in Las Vegas ein eigenes Elektroauto präsentieren würde, hatte vor zwei Jahren so recht keiner auf dem Radar. Der japanische Unterhaltungskonzern drehte damit insbesondere Wettbewerber Apple eine schmerzhafte Nase, die mit dem Autoprojekt nicht weiterkommen. Viele sahen den Sony Vision-S 01 als medienwirksamen Messegag, mit dem man Apple sowie etablierten Autobauern Kopfzerbrechen bereiten wollte, denn wer an Sony denkt, dem kommen Walkman, gigantische Bildschirme und die Playstation in den Sinn. Doch auf der CES 2022 in Las Vegas gab es mit der zweiten Studie des Vision-S 02, diesmal als elektrischer Crossover, schon mehr Glauben an einen möglichen Einstieg ins Autogeschäft - auch weil Sony seinen Vision-S 01 seit mehr als einem Jahr bei Kooperationspartner Magna in Graz entwickeln lässt.

Optisch wie technisch ist der 4,90 Meter lange Elektrocrossover Vision S-02 mit sichtbaren Ähnlichkeiten zu Porsche Macan oder Tesla Model Y eng mit dem Erstlingswerk des Sony Vision-S 01 verwandt, der auf der CES 2022 in Las Vegas nochmals gleich neben parkte. Für den Antrieb sorgen Elektromotoren mit jeweils 200 kW / 272 PS, was eine Maximalleistung von 400 kW / 544 PS bedeutet. Aus dem Stand beschleunigt der 2.480 Kilogramm schwere Allradler zumindest imaginär in rund fünf Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Für entsprechenden Komfort sorgt eine variable Luftfederung, die die Bodenfreiheit von rund 15,4 Zentimetern variabel anpassen kann.

"Der Einstieg der Sony Group Corporation in den Mobilitätssektor folgt auf die offizielle Vorstellung des zweiten Konzept-SUVs mit Elektroantrieb auf der CES 2022, dem Vision S 02", so Bakar Sadik Agwan, Senior Automotive Consulting Analyst bei Global Data, "die jüngste Ankündigung, ein neues Unternehmen namens Sony Mobility Inc. zu gründen, ist eine positive Entwicklung und markiert den offiziellen Einstieg von Sony in den wachstumsstarken Markt für Elektrofahrzeuge. Der mit Spannung erwartete Einstieg von Sony in den Markt für Elektroautos wird den Wettbewerb auf dem globalen Markt für Elektroautos ankurbeln, da ähnliche Technologieunternehmen ebenfalls beabsichtigen, ihre Produkte in naher Zukunft auf den Markt zu bringen."

Wie schon der Limousinenbruder ist der Sony Vision S-02 mit einer Sicherheitszone ausgestattet, die Fahrer und Insassen in alltäglichen Fahrsituationen unterstützt, indem es Gefahren 360 Grad rund um das Fahrzeug erkennt und die Risiken im Straßenverkehr minimiert. Der Innenraum ist dabei nicht zuletzt Dank des 3,03 Meter langen Radstandes nicht nur sicher, sondern auch sehr geräumig. Vorne blicken die Insassen auf mehrere Großdisplays, die das Armaturenbrett bilden und statt Außenspiegeln geben zwei Displays Informationen über den Bereich hinter und neben dem Fahrzeug. Wahlweise ist der Crossover als Vier- oder Siebensitzer geplant. Für maximale Sicherheit bei der Sony-Studie sorgen verschiedene Kameras und mehr als 30 Hightech-Sensoren, die in dem Vision-S verbaut sind und zum Beispiel durch Lidar-Technik eine bestmögliche Objekterkennung ermöglichen. Selbst im Innenraum sorgen Sensoren mit Objekterkennung und Gestensteuerung für ein perfektes Infotainment und maximale Sicherheit.

"Die Mobilitätsvision von Sony zielt darauf ab, Technologien zu entwickeln, die sich auf Sicherheit, Anpassungsfähigkeit und Unterhaltung konzentrieren. Das Unternehmen, das auch in der Unterhaltungsbranche führend ist, will seine Fähigkeiten nutzen und seine E-Fahrzeuge mit einem einzigartigen Unterhaltungserlebnis ausstatten, mit dem sich Sony zum jetzigen Zeitpunkt von anderen Automobilherstellern unterscheidet", erläutert Bakar Sadik Agwan, "es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Unterhaltungs- und Infotainment-Funktionen Sony auf dem Markt für Elektroautos einen Vorteil verschaffen können. Vor allem aber muss sich Sony dem harten Wettbewerb mit den schnell wachsenden globalen Autoherstellern wie Tesla, Toyota, Ford, Hyundai und GM stellen, die im Rennen weit voraus sind." Das neue Mobilitätsunternehmen will künstliche Intelligenz und Robotik-Technologien optimal nutzen, um eine vernetzte Welt zu verwirklichen, in der das Auto eine unverändert wichtige Rolle spielt.