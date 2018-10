Nur einmal verlor Carlos Ghosn bei der Vorstellung des K-ZE leicht die Fassung. Als ein chinesischer Journalist eine Frage stellte, ohne auf den Übersetzer zu warten, blickte der Renault-Chef hilfesuchend zu seinen Assistenten. Doch schon einen Moment später war der gebürtige Brasilianer wieder ganz in seinem Element. "Wer werden den K-ZE in China zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten", erklärte der Renault-Chef und fügte hinzu: Aber unser Auto wird mehr PS und mehr Technik haben." Das bedeutet: unter anderem Parksensoren, Fensterheber und eine Rückfahrkamera. Doch die wahre Herkulesaufgabe ist der Preis. Um im Reich der Mitte im zunehmend härter werdenden Ringen um die Kunden mithalten zu können, muss der Stromer vermutlich deutlich unter 20.000 Euro kosten.

Weil wir es können! Fullscreen

Das ist ein ambitioniertes Ziel. Zumal der K-ZE eine Norm-Reichweite von 250 Kilometern haben wird. Für Ghosn aber kein Problem. "Wir nutzen die Expertise der Allianz aus Renault Nissan mit unserem chinesischen Partner Dongfeng", sagte der Konzernchef im besten Manager-Englisch und meinte damit einfach: Wir kriegen es hin, weil wir es können. Das A-Segment Auto, das über den Dächern von Paris im Scheinwerferlicht strahlte, war eine Studie, die aber nach Ghosn schon sehr nah am Serienmodell ist, das im nächsten Jahr erscheinen wird. Also dürfte es die Weltpremiere im nächsten April auf der Messe in Shanghai geben. Die typischen Merkmale der aktuellen Renault Modelle, wie der Kühlergrill mit dem Rhombus sind enthalten, aber etwas futuristischer gehalten, als bei den Fahrzeugen mit konventionellen Antrieb.

Auch wenn der kleine Crossover ein Weltauto ist, liegt der Fokus ganz klar auf China. "In Indien wurden im vergangenen Jahr vier Millionen Autos verkauft und in China 27 Millionen, jetzt lösen Sie die Gleichung, wo das Auto als erstes erscheinen wird", antwortete Carlos Ghosn auf die Frage eines indischen Journalisten, der auf die Wichtigkeit seines Heimatlandes hinwies. Irgendwann wird der K-Zar auch in Europa aufschlagen, doch wann das der Fall sein wird, ließen sich die Franzosen nicht entlocken. Jedenfalls ist der K-ZE Teil des "Drive the Future Plans", nach dem bis 2022 acht BEVs vorgesehen sind. In China sollen bis zu diesem Zeitpunkt neun neue Modelle auf den Markt kommen, davon drei reinrassige Stromer.

Die Elektrifizierung geht noch weiter: Der Renault Clio, der Megane und der Captur werden bis 2020 in Europa mit einem neuen Plug-in-Hybrid-(Megane und Captur) beziehungsweise Hybrid-Antriebsstrang (Clio) namens E-Tech ausgestattet werden. Teil des Systems ist ein Hochvolt Starter-Generator und eine optimierte Automatik. Bei der Vernetzung setzt Renault unter anderem auf eine Zusammenarbeit mit dem Technikriesen Google und auf Augmented Reality.