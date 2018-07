In Deutschland kann man jede Limousine verkaufen – vorausgesetzt die Kombi-Variante kann überzeugen. Das gilt auch für Opels Flaggschiff, dem Insignia. Im Heimatmarkt ist der Sports Tourer genannte Kombi wichtiger als die Limousine.

Opel spricht jetzt von "Zukunft für alle". Will sagen, ehemalige Oberklassen-Features seien jetzt auch für die breite Masse erschwinglich. So etwas können auch Skoda und VW von sich behaupten. Aber immerhin: Nützliche Extras und hilfreiche Assistenten, wie etwa Head-Up-Display, Toter-Winkel-Warner, Spurhalte-Assistent, adaptiver Tempomat und eine Surround-View-Kamera sind nun beim Insignia mit an Bord.

Groß geworden

Mit einer Länge von 4,99 Metern ist der Insignia Sports Tourer allerdings mehr als ausgewachsen, zumal der Blick nach hinten nicht die beste Übersicht garantiert. Vom Wachstum profitieren vor allem die Passagiere im Fond, in der zweiten Reihe herrschen nun fürstliche Platzverhältnisse. Vorne saß man auch vorher schon sehr gut. Auch der Kofferraum legt zu und besitzt jetzt ein Volumen von 560 bis 1665 Liter. Immerhin 130 Liter mehr als vorher - das ist ein ganzer Koffer - aber immer noch weniger als der Erzrivale Passat von Volkswagen. Die vielen Ausstattungsoptionen führen am Ende allerdings zu einem beachtlichen Paketpreis. Der 170 PS starke Diesel mit der Achtgangautomatik kostet in der Business Innovation Ausstattung 38.065 Euro. Der komplett ausgestattete Testwagen unter anderem mit Massage-Funktion für den Fahrersitz und adaptive Dämpfer kommt auf 43.220 Euro.

Dafür arbeitet sich der Opel aber auch nahe an die Premiumkonkurrenz von BMW, Mercedes und Audi heran. Mit dem ruhigen 170 PS Diesel stimmen auch die Fahrleistungen: Bis 223 km/h schafft der Opel, der Verbrauch von 5,5 l/100 km passt auch. Etwas weniger kraftvoll, aber durchaus auch kein Verzichtsmotor und deutlich günstige ist der 136-PS-Diesel - mit Handschaltung. Ein Fünf-Meter-Wagen ist ohnehin für die lange Tour und nicht den Slalom gedacht. Und Komfort ist die Stärke des Sports Tourers. Und es geht natürlich auch günstiger, wenn man sich bei der Ausstattung zurückhält: Der Kombi startet bei 26.690 Euro.