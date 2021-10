Nebenschauplatz

Die Idee mit dem Wasserstoffantrieb im Auto scheint trotz des anhaltenden Batterieumschwungs nicht totzukriegen. Auch wenn sich viele Hersteller mittlerweile von der Brennstoffzelle verabschiedet haben, steigt Stellantis unter Opel-Führung wieder ein.

So ganz neu ist die Idee mit der Brennstoffzelle im Hause Stellantis nicht. Unter Leitung der ehemaligen US-Konzernmutter General Motors hat Opel eine rund 20jährige Historie beim Wasserstoffantrieb und zuletzt den Zafira (Hydrogen 3) als Technologieträger mit der sauberen Technik ausgestattet. Jetzt kommen die Rüsselsheimer zurück und diesmal will man eine Klasse darüber einsteigen. "Bei uns geht es nicht um ein entweder oder", unterstreicht Dr. Lars-Peter Tiesen, bei Stellantis für die Brennstoffzellentechnik verantwortlich, "es geht darum, den Elektroantrieb sinnvoll zu ergänzen, wo es für den Kunden am besten passt. Das sehen wir zunächst einmal im Flottenbetrieb." In den kommenden zwei Jahren soll am Stellantis-Standort in Rüsselsheim eine Kleinflotte von bis zu 2.000 Fahrzeugen entstehen, die vom batteriebetriebenen Elektroantrieb auf eine Brennstoffzelle umgerüstet werden. Bei Opel Special Vehicles werden sonst Krankenwagen, Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge für den Behördendienst umgebaut.

Damit der Umbau so einfach wie möglich wird und sich die Kosten in Grenzen halten, werden die Stellantis Transporter Opel Vivaro, Peugeot Expert und Citroen Jumpy auf die Wasserstofftechnik umgerüstet. Die Vans selbst sind optisch nicht als Fahrzeuge mit Brennstoffzelle zu erkennen, denn die Technik versteckt sich im Motorraum und unter den Sitzen. "Die drei 700-bar-Brennstoffzellentanks mit einem Volumen von 4,4 Kubikmetern befinden sich im gleichen Rahmen, in dem sonst das Batteriepaket im Unterboden untergebracht ist", erläutert Lars-Peter Tiesen weiter, "der Nutzen des Laderaums wird dadurch nicht eingeschränkt." Stellantis entschied sich für ein sogenanntes Mid-Power-Concept; heißt, die Brennstoffzelle ist von mittlerer Größe und wird von einem Plug-In-Modul mit zusätzlicher Batterie unterstützt, die unter der Fahrerbank verbaut ist. Der versteckte 10,5-kWh-Akku kann an der Steckdose geladen werden und ermöglicht eine Reichweite von rund 50 Kilometern.

Für längere Strecken gibt es die Brennstoffzelle, die mit ihre 45 Kilowatt für den Antrieb bei gleichmäßiger Fahrt sorgt und den Elektromotor mit seinen 100 kW / 136 PS unter der Motorhaube mit Energie versorgt. "Wir haben eine gute Kundennachfrage", so Lars-Peter Tiesen, "den meisten geht es um die kurze Nachtankzeit, denn das ist nach drei Minuten erledigt." Insgesamt hat das Dreierpack aus Opel Vivaro-e Hydrogen und den beiden Schwestermodellen Peugeot Expert und Citroen Jumpy eine Reichweite von 400 Kilometern bei einem Maximalgeschwindigkeit von 130 km/h. Der gewerbliche Flottenkunde kann sich entscheiden, ob er sich für Version mit normalem Radstand oder die XL-Version entscheidet, dann gibt es statt des Ladevolumens von 5,3 stattliche 6,1 Kubikmeter. Beide Versionen können bis zu einer Tonne schwere Anhänger ziehen. Die Nutzlast: bis zu 1.100 Kilogramm. Dazu lässt sich der neue Vivaro-e Hydrogen ebenso wie die anderen Konzernmodelle von jeder Seite beladen.

Geld verdienen lässt sich mit einer solchen Kleinflotte nicht, doch Stellantis geht es insbesondere um die Erfahrungswerte der Kunden und die eigene Expertise, ob die Brennstoffzelle auf lange Sicht eine Ergänzung zu den aktuellen Elektroantrieben sein kann. Kaufen man die Brennstoffzellen-Transporter übrigens nicht, sondern gegen eine monatliche Gebühr von 600 Euro leasen. Nachdem die Brennstoffzellentechnik alle paar Jahre wieder aus den Technikschubladen herausgeholt wird, sind die großen Probleme mittlerweile ausgeräumt. Dem hohen Kundennutzen stehen jedoch stattliche Anschaffungskosten und ein Tankstellennetz gegenüber, das aus seinem Dornröschenschlaf nicht erwacht. Mittlerweile ist die Zahl der deutschen Wasserstofftankstellen wieder auf fast 100 angewachsen, nachdem man zwischenzeitlich auf rund die Hälfte heruntergefallen war.

Keines der Fahrzeuge, egal ob BMW Hydrogen 7, Toyota Mirai / / II, Honda Insight oder Hyundai iX35 / Nexo hatten bisher eine ernsthafte Marktchance. Experten der meisten Autohersteller haben der Brennstoffzelle zumindest im Bereich der PKW mittlerweile eine Absage erteilt - auch weil die Investitionen im Bereich der Elektroautos so gigantisch sind. Anders sieht die Situation bei den Lastwagen aus und hier könnte der Bereich der leichten Nutzfahrzeuge ein Zwischenschritt sein. Bleibt fraglich, ob der Zug der Brennstoffzelle durch die schnell fortschreitende Batterietechnik und entsprechend sich verbessernde Ladezeiten nicht abgefahren sein könnte. Zumindest bei den PKW, denn bei den großen Lastwagen sieht es für reine Elektroantriebe mit Batterietechnik schwierig aus.