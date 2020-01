Der Suzuki Jimny war immer das Gegenteil eines Angeber SUVs: Ein kleines Wägelchen mit wenig PS – doch auf Waldwegen und im Gelände konnte der Mini-Offroader jeden Super-SUV in die Tasche stecken.

Die vorhergehende Generation des Jimny sah allerdings schon ziemlich altbacken aus. Ein Wagen, an dem wirklich nur Jäger und Waldarbeiter Freude haben konnten. Das neue Modell erinnert in der Formensprache an die legendäre G-Klasse. Nur, dass es deutlich kleiner ist. Auf jeden Fall kommt das neue Design sehr gut an. In mehreren europäischen Ländern war bereits im Januar das Jahreskontingent an neuen Jimnys ausverkauft. Der kleine Geländeschnaufer hat sich als Lifestyle-Produkt etabliert.

Monsterversion des Suzuki Jimny

Da dauerte es nicht lange, bis der Suzuki aufgerüstet wurde. Der japanische Tuner Wald hat nun eine Monsterversion des Winzlings vorgestellt: die Wald Sports Line Black Bison Edition. Die "Black Bison"-Reihe von Wald ist dafür bekannt, Autos in furchteinflößende, mattschwarze Monster zu verwandeln. So etwa die 7er von BMW. Mit dem Mini-Auto von Suzuki betreten die Tuner Neuland.

Das Ergebnis ist mehr als eindrucksvoll. Erwartungsgemäß wurde der Wagen untenrum tüchtig ausgebaut. Riesige Reifen auf schwarzen Felgen in verbreiterten Kotflügeln verleihen dem Black Bison einen mächtigen Stand. Der neue Kühlergrill reckt sich dominant empor, auf der Haube finden sich auf einmal gewaltige Lufteinlässe. Wozu auch immer, der kleine Motor braucht die zusätzliche Frischluft sicher nicht. Auch der Frontstoßfänger wurde nach Art einer Schlauchbootlippe aufgeblasen.

Die Scheinwerfer sind Voll-LED, auf das Dach wurde ein "Roof LED Basement" montiert mit weiteren Scheinwerfern. An ihm sind zwei Flügel montiert. Leider wurde das Reserverad an der hinteren Tür entfernt. Vermutlich sind die neuen Reifen für diese Montage einfach zu gewaltig.

Der Suzuki Jimny verfügt über wenig Leistung

Das Konzept ist für den europäischen Geschmack etwas wunderlich, denn Wald scheint den Antriebsstrang nicht angefasst zu haben. Nur der Auspuff wurde optisch aufgewertet. Es bleibt also bei dem 1,5-Liter-Vierzylindermotor, der eine eher schwächliche Motorisierung darstellt.

Der Jimny in Wald Sports Line Black Bison Edition wurde nicht am Computer gerendert. Das Modell wurde in Blech und Gummi auf dem Tokyo Auto Salon vorgestellt. Angeblich soll der Suzuki auch "bald" in Europa zu haben sein, doch über Preise schweigt Wald sich noch aus.

Der normale Suzuki Jimny kostet zwischen 18.000 und 20.000 Euro. Angesichts der Zutatenliste von Wald sollte man sicher mit einer Verdopplung des Preises rechnen. Dafür kann man sich dann an dem Auto mit dem aggressivsten Look und dem kleinsten Motor freuen.