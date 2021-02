Volles Programm

An immer mehr Tankstellen wird man bald nicht nur Benzin, Diesel und Erdgas tanken, sondern auch sein Elektromodell nachladen können.

Wer mit seinem Auto tanken will, fährt kurz an der nächstgelegenen Tankstelle vorbei. Nach weniger als fünf Minuten ist der Tank mit Benzin oder Diesel voll, bezahlt wurde ebenfalls und es geht schon wieder weiter. Mit einem Elektroauto oder Plug-In-Hybriden sieht das ganze etwas anders aus. In Abhängigkeit von der Ladegeschwindigkeit an Auto und Ladesäule dauert es oftmals mehrere Stunden, ehe das Akkumodul wieder vollends erstarkt ist und es mit vollem Akku weitergehen kann. Die deutsche Bundesregierung will die Tankstellenbetreiber verpflichten, dass bei Aral, Esso, Agip oder HEM zukünftig auch Strom nachgetankt werden kann. In der Wirtschaft ist das jedoch ebenso umstritten wie bei den Tankstellenbetreibern selbst.

Die großen Petrochemiefirmen bereiten sich seit vielen Jahren auf den herannahenden Elektrotrend vor. Insbesondere durch die immer größer werdende Anzahl von elektrifizierten Fahrzeugen wird in den nächsten Jahren weniger Kraftstoff getankt. Das liegt nicht nur an den in den vergangenen Jahren immer geringer gewordenen Realverbräuchen von Benzin- und Dieselmodellen im Verkehrsalltag, sondern auch daran, dass Plug-In-Hybriden einen nennenswerten Teil ihrer Vortriebsenergie durch elektrischen Strom generieren und somit weniger flüssigen Kraftstoff tanken müssen. Stattdessen müssen sie ebenso wie reine Elektroautos regelmäßig Strom nachladen, um sich fortbewegen zu können. Damit an den normalen Tankstellen das zukünftige Geschäft nicht völlig vorbeigeht, bemühen sich immer mehr Tankstellenbetreiber um zusätzliche Ladepunkte für elektrifizierte Autos. Schließlich verdienen die Tankstellen mit den Getränken, Snacks und Zubehörteilen in den Shops mehr als mit den Kraftstoffen. Kein Wunder, dass man sich bemüht, dass auch die Fahrer von elektrifizierten Fahrzeugen Station an der Tanke der Zukunft machen.

In einem ersten Schritt waren und sind dies Tankstellen mit zusätzlichen Ladepunkten an Autobahnen, denn hier müssen Autofahrer ihre Elektroautos nachladen, um längere Strecken zurücklegen zu können. In immer mehr Städten sieht man jedoch auch Ladesäulen auf dem jeweiligen Tankstellengelände. Da man jedoch in immer mehr Regionen normale Ladesäulen findet, wollen einige Petrochemiefirmen speziell damit locken, dass sie besonders hohe Ladegeschwindigkeiten bieten. Neuestes Beispiel ist Aral, die mit Aral Pulse eine neue Submarke kreiert haben. Bis zum Ende dieses Jahres will Aral Pulse 500 Ladepunkte an über 120 Tankstellen aufbauen. Mit den 350-Kilowatt-Chargern wird das Nachladen dabei fast so schnell wie der normale Tankvorgang mit dem Verbrenner. "Unser E-Angebot nimmt Fahrt auf. Wir werden die Anzahl unserer Ladepunkte in diesem Jahr verfünffachen", berichtet Aral Vorstand Patrick Wendeler, "angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist die Zeit reif, auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu beschleunigen." Bis Ende Februar hat das Unternehmen rund 100 Ladepunkte an 25 Tankstellen in Eigenregie in Betrieb. Sie liefern 100 Prozent Ökostrom und verfügen je nach Standort über eine Ladeleistung von bis zu 350 Kilowatt. Die entsprechende Akkutechnik vorausgesetzt, kann das Elektroauto innerhalb von zehn Minuten Strom für eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern laden.

Auch der Tankstellenbetreiber Deutsche Tamoil will zusammen mit Kooperationspartner Allego in den nächsten Monaten weitere Schnellladesäulen an eigenen Tankstellen installieren. Während Fahrer eines Verbrennermodells an den normalen Zapfsäulen Sprit nachtanken, können wie bei Aral Elektroautos mit bis zu 350 Kilowatt nachladen. Eine erste Ladestation wurde im vergangenen Jahr an der Autobahn A13 zwischen Berlin und Dresden in Betrieb genommen; weitere sollen zeitnah folgen. Mitte 2018 hat Tamoil damit begonnen, das eigene Tankstellennetz mit Schnellladesäulen fit für Elektrokunden zu machen. "Wir setzen verstärkt auch auf den Ausbau in ländlichen Gebieten in Deutschland, um somit großflächig die Möglichkeiten und das Angebot für die Endverbraucher gewährleisten zu können. Wir bei HEM sind Dienstleister für die Mobilität von Menschen und möchten dies auch in Zukunft für die Kunden sein, die sich für die E-Mobilität entscheiden", erklärt Yvonne Moldenhauer, Bezirksleiterin der Deutsche Tamoil GmbH.

Tankstellenbetreiber Shell verfährt als einer von wenigen aktuell zweigleisig. Zum einen bieten die Hamburger synthetische Kraftstoffe an und offerieren so eine flüssige Alternative zu den normalen Kraftstoffen. Darüber hinaus finden sich am immer mehr großen Shell-Tankstellen auch Schnellladesäulen. Dies läuft zusammen mit Partner EnBW Schnellladestationen und hat im vergangenen Jahr nach dem Startschuss am Schiffbeker Weg in Hamburg weitere eigene Ladesäulen ans Netz gebracht. Die Vermarktung läuft unter dem Label Shell Recharge. Die eigenen Schnellladesäulen liefern dabei mindestens 150 kW Leistung. Die Säulen bieten modulare DC-Technik, die mit ihren CCS- und CHAdeMO-Anschlüssen 400- und 800-VDC-Fahrzeuge versorgen können. "Die Inbetriebnahme unserer ersten eigenen Schnellladesäulen bedeutet für uns einen weiteren Meilenstein auf dem Weg in eine CO2-ärmere Zukunft", sagt Jan Toschka, Chef des Shell Tankstellengeschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz, "wir sind überzeugt, dass die Bedeutung der Elektromobilität im Pkw-Sektor zunehmen wird und mit steigenden E-Auto-Zulassungen wird auch die Nachfrage nach Schnellladepunkten steigen. Bislang kann die öffentliche Infrastruktur von Schnellladesäulen einen solchen Anstieg kaum bewältigen."

Stärker und insbesondere offener als andere Tankstellenbetreiber setzt sich Tankstellenbetreiber Westfalen für die Ladesäulen ein. Die Westfalen mit Hauptsitz in Münster machen keinen Hehl daraus, dass sie die Elektromobilität an ihren Zapfsäulen als echte Alternative zu den Flüssigkraftstoffen sehen. Die neuen Säulen können dabei mit allen gängigen Steckern über Gleichstrom (50 kW) und Wechselstrom (22 kW) genutzt werden. Nach 15 Minuten Laden steht dem Fahrzeug eine Reichweite von etwa 100 Kilometern zur Verfügung. "Gegenüber der heimischen Wallbox verkürzt sich die Wartezeit deutlich", so Marc Fasel, Leiter Mobilität im Bereich Tankstellen der Westfalen Gruppe. Die eigenen Ladesäulen sind dabei an das europäische Intercharge-Netzwerk angebunden und somit mit vielen gängigen Ladekarten und -apps zugänglich. Zusätzlich kann die jeweilige Schnellladestation auch ohne Vertrag bequem mit einer Kreditkartenzahlung freigeschaltet werden.