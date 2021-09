Bei den Autos sind die Neuigkeiten der IAA Mobility 2021 ja überschaubar. Aber wie schaut es mit den Neuigkeiten unter dem Blech aus? Die Innovationen werden zunehmend digital.

Irgendwie ist nichts mehr so, wie es einmal war. Als wir bei einem Gespräch auf der IAA Mobility 2021 das Wort "Zulieferer" in den Mund genommen haben, hakte der Gesprächspartner, der bei einen solchen großen Deutschen beschäftigt ist, sofort nach. "Wir verstehen uns als Technologiekonzern!" Wir kamen uns kurz so vor als hätten wir im legendären Klamauk-Spielfilm "Das Leben des Brian" das Unwort "Jehova" erwähnt. Aber der freundliche Mann im gut sitzenden Anzug, ließ solche Gedanken gar nicht weiter gedeihen. Und wenn man es genau nimmt, verschieben sich die Gewichte auch im Verhältnis Zulieferer und Autobauer. Denn Letztere haben genug damit zu tun, die teure Transformation zur Elektromobilität zu stemmen und geben einiges an Entwicklungsarbeit ab.

Dieser Trend zeigt sich auch auf der IAA. Während sich BMW, Audi & Co. an Studien selbst berauschen, die die Mobilität von morgen zeigen, sieht man auf den Ständen der Zulieferer und anderer Dienstleister, wohin die Reise geht. Mechanik? Das war einmal. Der große Trend auf der IAA bleibt das autonome Fahren und die dazu erforderliche Technik. ZF präsentiert den Modular eDrive Kit, eine Art Legobaukasten für Elektroautos. Damit soll sich die Entwicklungszeit für einen elektrischen Antrieb bestenfalls halbieren lassen. In einer Zeit, in der die Entwicklungszyklen immer schneller werden, ein wichtiger Faktor, der sich auch finanziell niederschlägt. Leistung steht genug zur Verfügung: Möglich sind pro Motor zwischen 75 kW / 102 PS bis zu 400 kW / 544 PS bei einem Drehmomentfenster 350 bis 540 Newtonmetern. Ein Allradantrieb ist ebenfalls möglich. Aktuell sind die E-Maschinen auf 200 kW / 272 PS ausgelegt. Als Frontantrieb liefert der ZF-Baukasten dann maximal die erwähnten 200 kW. Damit ist auch schon der große Vorteil des Systems genannt, bei dem sich jeder Hersteller seine Wunschkonfiguration zusammenstellen kann. Bei Bedarf liefert das Friedrichshafener Traditionsunternehmen mit ZF Pro AI auch den passenden Supercomputer für die Fahrerassistenzsysteme mit. Passend zum Antriebsstrang ist auch dieser Rechner in drei Leistungsstufen erhältlich.

Wenn es um Rechenleistung und Infotainment geht, ist Qualcomm seit Jahren mit seinen Snapdragon-Computerchips bei Tablets und Smartphones in der Spitzengruppe vertreten. Jetzt soll die Technik, die der Unterhaltungselektronik virtuelle Beine gemacht hat, auch in den Autos für flüssige Darstellung und Rechenpower sorgen. Deswegen hat der kalifornische Hersteller seine "Snapdragon Automotive Cockpit Platforms" für Infotainmentsysteme in der 4. Generation mit nach München gebracht. Übrigens ist der Wey Coffee 01 das erste Serienauto, das mit dem schnellen Qualcomm Snapdragon 8155 Chip ausgerüstet ist. Er verarbeitet mit seiner besonders schnellen Rechenleistung Technologien wie 5G, WLan, Gesichtserkennung und Personalisierung.

Was früher die Mechanik und Fahrwerke waren, sind heute cloudbasierte Vernetzungslösungen und Lidar-Systeme, die beide für das autonome Fahren unerlässlich sind. Velodyne nahm den Weg aus dem Silicon Valley in die bayerische Landeshauptstadt, um den neuesten Entwicklungsstand bei der Objekt- und Personenerkennung zu demonstrieren. "Auf der IAA Mobility zeigen wir, wie die Sensoren und die Software von Velodyne eine breite Palette von Kundenanforderungen erfüllen, um sichere Mobilität und intelligente Stadtinfrastrukturen weltweit zu ermöglichen", erklärt Europa-Vizechef Erich Smidt.

Wie die Integration der Sensorik in Zukunft aussehen könnte, zeigt der Dachspezialist Webasto mit dem Roof Sensor Module. Wie der Name schon verrät, sind Kamera-, Radar und Lidar-Technik vorne im Dach des Fahrzeuges integriert. Damit sind in Zukunft auch Glasdächer und Cabrios bei autonomen Autos möglich. Im Versuchsträger hat Webasto 21 Sensoren (Kameras, Lidar und Radar) verbaut. So ist auch das autonome Fahren Level 4 möglich. Damit die Technik auch jederzeit einsatzbereit ist, hat der bayerische Zulieferer Reinigungssysteme mit Wasser und Luft integriert.

Es gibt sie noch, die Sachen, die man anfassen kann, die dem Autofahrer das Leben erleichtert und dennoch Menge Hightech in sich tragen. Bosch hat sich dem Laden der Elektromobile angenommen und bei dem Kabel den nervigen Lade-Ziegel entsorgt und damit auch 40 Prozent des ursprünglichen Gewichts. Das dreiphasige Kabel ermöglicht sogenanntes Mode-2- und Mode-3-Laden von Wechselstrom mit bis zu 22 Kilowatt. Falls nötig funktioniert das Stromtanken auch ohne Wallbox an der heimischen Steckdose, bei der bisher die drohende Überhitzung ein Problem darstellte. Die Lösung ist die in den Steckern integrierte Technik, die die Ladeleistung überwachen und das Stromtanken unterbrechen, ehe es brenzlig wird.