Minivans wie der Zafira, der C4 Picasso oder der Sharan sind ungeheuer praktisch. Es passt viel hinein und dennoch fahren sich die Modelle inzwischen fast wie ein Kombi gleicher Größe. Wenn nur das Image von Windeln und Kinderwagen nicht wäre. Doch mit ihrem Pampers-Geruch haben Minivans seit Jahren einen schweren Stand gegenüber der SUV-Welle, die zumindest optisch an Freiheit und Abenteuer erinnert. Immer wieder ist die Rede davon, dass Minivan-Modelle vom Markt verschwinden sollen.

Cool und praktisch

Nun macht Toyota einen ernsthaften Versuch den Minivan zu erhalten. Das Tj Cruiser Concept stellt einen Familien-Van vor, der ganz böse aussieht. Dazu haben sich die Designer den mächtigen Grill von den Pick-ups abgeschaut und gewaltige Alufelgen und ausgestellte Radkästen vom SUV entliehen.

Toyota Tj Cruiser : Toyota hat den braven Familien-Van ganz schön böse gemacht Fullscreen

Und was soll man sagen? Das Tj Cruiser sieht nach deutlich mehr "Badass" aus, als der brave Seat Alhambra, der bei uns vor der Tür steht. Der bisherige Nachteil von SUVs ist, dass sie bei gleicher Größe deutlich weniger Innenraumvolumen bieten, als ein Minivan. Diesen Fehler vermeidet der Toyota durch seinen kastenförmigen Aufbau. Zum einfachen Beladen sind auch die für einen Minivan typischen Schiebetüren verbaut worden. Und natürlich lassen sich alle Sitze zu einer ebenen Fläche zusammenlegen. So passt selbst ein ausgewachsenes Surfboard in den Wagen. Ein deutlicher Hinweis, dass Toyota nicht nur Hockey-Mum als Kundin gewinnen will.



Das Dach ist nicht lackiert, sondern wurde mit einer robusten Kunststoffschicht versehen. So lassen sich Boxen im Expeditionslook auf dem Dach transportieren, ohne den Lack zu zerkratzen. "Toolbox" nennt Toyota die Idee hinter dem Auto, das Freizeitaktivitäten zulässt, aber auch als solides Handwerkerauto dienen kann.

Bei Bedarf soll das Fahrzeug in den Allradantrieb wechseln, im Alltagsbetrieb geht die Kraft nur auf zwei Räder - das drückt den Verbrauch. Gedacht ist an einen Zwei-Liter-Benzinmotor, der mit den für Toyota typischen Hybridantrieben kombiniert wird.

Einschätzung

Das ist ein eindeutiges "Will-Haben-Fahrzeug" für Familien und Leute mit großem Transportbedarf. Der Tj Cruiser kippt die bräsige Familien-Optik auf den Müll und macht - so sieh es zumindest aus - keine Kompromisse bei der Funktionalität. Selbst an die typischen Familiengimmicks wurde gedacht, wie spezielle Klappsitze in der hinteren Reihe, um den Einkauf besser zu verstauen. Und unendlichen Staufächer und Klappen, die der Minivan-Kunde eben so erwartet.

So wie das Konzeptfahrzeug dasteht, dürfte der Toyota bei jüngeren Kunden Sharan und Co sofort aus dem Feld schlagen. Vermutlich dürfte er sogar dem VW Multivan gefährlich werden können, solange er eine günstige Alternative zu der sehr teuren VW Legende bleibt.

Fragt sich nur, ob er je nach Deutschland kommen wird.