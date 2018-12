Die neue Basisvariante für Cayman und Boxster wird vom bekannten Zweiliter-Boxermotor angetrieben, der beim Touring-Modell 220 kW / 300 PS leistet. Der aufgeladene Vierzylinder beschleunigt den Porsche 718 T aus dem Stand in 4,7 Sekunden (5,1 Sekunden mit Handschaltung) auf Tempo 100. Das maximale Drehmoment des 1.350 Kilogramm schweren Doppelsitzers von 380 Nm liegt bei 2.150 U/min an. Die Höchstgeschwindigkeit: 275 km/h. Der Normverbrauch liegt zwischen 7,9 und 8,2 Litern SuperPlus.

Für Begehrlichkeiten sorgen Details wie 20-Zoll-Alufelgen, ein Sportfahrwerk mit 20 Millimeter Tieferlegung, verkürzte Schalthebel und das Sport Chrono-Paket. In Verbindung mit der Basis-Motorisierung sind diese Ausstattungsdetails nur im 718 T zu haben. Porsche bietet ihn als Boxster sowie als Cayman mit Sechsgang-Schaltgetriebe und Torque Vectoring inklusive mechanischer Quersperre an der Hinterachse an. Optional ist jedoch auch das Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) erhältlich.

Im Innenraum gibt es Ausstattungsdetails wie Öffnerschlaufen in den Türtafeln, teilelektrische Sportsitze mit eingesticktem "718er"-Schriftzug sowie das Entertainmentsystem PCM oder ein Sportlenkrad. Das serienmäßige Sport Chrono-Paket des 718 T bietet die Fahrmodi Normal, Sport, Sport Plus und Individual an, die über einen Drehschalter am Lenkrad ausgewählt werden können. Sport und Sport Plus aktivieren eine sportlichere Charakteristik des Motormanagements und der Gaspedal-Kennlinie, die automatische Zwischengasfunktion unterstützt das Herunterschalten beim manuellen Getriebe. Die Fahrstufe Sport Plus schärft das Fahrverhalten des 718 T zusätzlich, indem es die aktive Dämpferregelung, die adaptive Aggregate-Lagerung und das optionale Doppelkupplungsgetriebe sportlicher konfiguriert. In Verbindung mit PDK stehen die Launch Control-Funktion und der Sport Response Button in der Mitte des Mode-Schalters zur Verfügung.

Die Zierblenden der Schalttafel und Mittelkonsole sind in glänzendem schwarz lackiert und die Türeinstiegsleisten erhalten entsprechende "Boxster T"- oder "Cayman T"-Schriftzüge. Von außen ist das neue Basismodell mit dem Touring-Signet an der Sportabgasanlage mit schwarz verchromten, mittig angeordneten Doppelendrohren zu erkennen. Als Außenfarben stehen neben Schwarz, Indischrot, Racinggelb, Carreraweiß, Tiefschwarz und Silber auch Lavaorange und Miamiblau zur Auswahl. Ausstattungsbereinigt soll der Preisvorteil für die potenziellen 718er-T-Kunden zwischen fünf und zehn Prozent gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Basismodell liegen. Der Porsche 718 Cayman T startet bei 63.047 Euro; der 718 Boxster T kostet mindestens 65.070 Euro.