Der Hummer aus Japan

Im Gegensatz zu seinem Vorbild, dem Hummer H1, wurde der Mega Cruiser von Toyota jedoch nicht für den reinen Armeedienst kreiert, sondern um Privatleuten wie Organisationen und Militär ein überaus robustes Fahrzeug für den Offroadeinsatz bieten zu können. Insbesondere Feuerwehr und Katastrophenschutz sollten sich für den großen Bruder des Toyota Land Cruiser erwärmen können. Zudem sollte er auch für Privatkunden mit Allradgelüsten interessant sein. Letztlich kamen aber die allermeisten Fahrzeuge in den Militärdienst; insbesondere, um Spezialeinheiten zu transportieren oder Güter bis hin zu Raketenwerfern ins unwegsame Terrain zu bringen.

Seine Länge ist mit 5,09 Metern dabei weit weniger imposant wie die Breite, die mit 2,15 Metern zu eng für die meisten Straßen in Japan wäre. Der Radstand des Allrad-Monsters beträgt dabei mächtige 3,40 Meter und die spezielle Achskonstruktion mit Allradlenkung sorgt dafür, dass sich die Räder besonders weit einschlagen lassen. Das ist gut für den harten Geländeeinsatz sowie Drehungen auf und abseits der Straße. Der Wendekreis liegt bei beachtlichen 11,20 Metern, weil sich auch die hinteren Räder um bis zu zwölf Grad einschlagen lassen.

Während das große Vorbild Hummer H1 entweder von einem 5,7 Liter großen V8-Benziner oder gewaltigen Dieselmotoren mit 6,2 und 6,6 Litern und einem Leistungsspektrum von 150 bis über 300 PS angeboten wurde, geht es beim knapp 2,10 Meter hohen Toyota Mega Cruiser etwas bodenständiger zu. Trotzdem ist der Selbstzünder auf den zweiten Blick ein Verbrenner von der Stange, denn ein 4,1 Liter große Vierzylinder-Diesel mit Turboaufladung und einer Leistung von 155 kW / 211 PS arbeitete in ähnlicher Form auch im Toyota Land Cruiser. Das maximale Drehmoment von 390 Nm ab 1.800 U/min sorgt zusammen mit der Bodenfreiheit von 42 Zentimetern und entsprechenden Allradsperren sowie Untersetzungen dafür, dass sich der mächtige Japaner aus nahezu allem befreien kann, was ihn aufzuhalten versucht. Dabei walzen die 37 Zoll großen Geländereifen alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt.

Je nach Aufbau liegt das Leergewicht des Toyota Mega Cruiser bei 2,9 Tonnen. Im Innenraum gibt es Platz für bis zu sechs Personen (vorne zwei / hinten vier), wobei Gegenstände bis zu einer Länge von 2,05 Metern eingeladen oder 600 Kilogramm schwere Lasten transportiert werden können, wenn man die Rücksitze umklappt. Ideal für den Einsatz als Berge- oder Forschungsfahrzeug. Wie beim Hummer H1 gibt es den Toyota Mega Cruiser nicht nur mit verschiedenen Aufbauten bis hin zu Panzerungen, sondern auch komplett ohne Aufbau mit herunterklappbarer Windschutzscheibe. Hummer lässt grüßen!