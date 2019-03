Ein Wagen ohne großen Motor, ohne Getriebe, der völlig autonom und unfallfrei durch die Straße fährt, wird nicht mehr so aussehen wie die SUVs und Limousinen, so wie wir sie kennen. Das Google-Car setzte diese Vision um. Das fahrende Ei von Google sah allerdings so spartanisch aus, dass man wenig Lust auf diese automobile Zukunft bekam.

Das ist beim Fahrzeugkonzept 360c vollkommen anders. Volvo hat sich Gedanken darüber gemacht, wie eine mobile Lounge für den Reisenden aussehen kann. "Unser Geschäft wird sich in den kommenden Jahren ändern und Volvo soll diesen Wandel in unserer Branche anführen", erklärt Håkan Samuelsson, Volvo-CEO. "Autonomes Fahren hilft uns, den nächsten Schritt bei der Sicherheit zu gehen, aber auch neue spannende Geschäftsmodelle zu eröffnen. Kunden können im Auto künftig das machen, was sie wollen."

Luxushersteller beschworen noch vor wenigen Jahren eine Auto-Zukunft, in der Limousinen mit endlosen langen Hauben die Formsprache des Art déco in die Zukunft projizierten. Mit diesen kindischen Fantasien haben die Überlegungen von Volvo nichts zu tun. Der Volvo 360c fährt – natürlich – vollelektrisch und völlig autonom. Das Fahrzeug wird von einer großen Glaskuppel überdeckt. So weit, so bekannt. Spannend wird der Innenraum. Hier trifft sich die Multifunktionalität wie man sie aus einem VW Multivan kennt, mit dem Interieur und dem Standard der Luxuskabinen aus Flugzeugen.

Laut Marten Levenstam, der Chef der Produktstrategie von Volvo, ist dieses Auto "nur der Beginn eines Gesprächs." Es werden mehr Ideen und Antworten kommen, wenn dieser Prozess fortschreitet. 360c zeigt zunächst, wie viel Freiheit an Bord eines Autos herrschen kann, wenn es sich von den Zwängen eines Fahrersitzes und eines Cockpits befreit hat. 360c zeigt mehrere Nutzungsszenarien.

Warum beim Reisen nicht schlafen?

Die erste ist naheliegend und doch am weitesten entfernt vom heutigen Autofahren. Wenn das Auto selbst lenkt, warum sollte man die lange Reise nicht verschlafen? Der Sitz verwandelt sich wie in den Suiten der First Class in ein Reisebett. Anstatt die Zumutungen des heutigen Luftverkehrs auf sich zu nehmen, werden längere Reisen im Schlaf absolviert. Dazu bietet 360c die Möglichkeiten eines mobilen Büros. "Das 360c Fahrbüro macht es für die Menschen möglich, in größerer Entfernung von überfüllten Städten zu leben und ihre Zeit angenehmer und effektiver zu nutzen", so Levenstam. "Die Schlafkabine bietet Premium-Komfort und ruhiges Reisen bei Nacht, sodass man erfrischt am Zielort aufwacht. Es könnte uns in die Lage versetzen, mit den weltweit führenden Flugzeugherstellern zu konkurrieren." 360c verwandelt sich aber auch in eine fahrende Sitzecke, in der die Besitzerin mit der besten Freundin plaudert, während sie in die Oper fahren.

15 Jahre noch

Ähnlich wie beim Konzept 25th Hour von Audi löst sich das Auto hier vollkommen von den bisherigen Funktionszuschreibungen und Formensprache. Anstatt sich auf einen Piloten am Lenkrad zu fokussieren, verwandelt sich das Fahrzeug in eine mobile Erweiterung von Haus und Wohnung. Alten Gewohnheiten ist allein das flache Glasdach geschuldet, das wie eh und je Geschwindigkeit suggeriert. Vermutlich dürften die fahrbaren Lounges, wenn sie gebaut werden, nur kurze Überhänge besitzen und relativ hoch werden. Und wie lange soll es noch dauern? Volvo schätzt, dass in 15 Jahren die Zeit für Autos wie 360c reif sein wird.