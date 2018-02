Sladda sieht schön aus und hat aus dem Stand bereits einen Designpreis gewonnen. Die Geometrie des Rahmens deutet auf den Verwendungszweck hin: Problemloses, anspruchslose und ruhiges Radeln auf kurzen Strecken. Den gemütlichen Drahtesel gibt es nur mit einem Unisexrahmen mit abgewinkelten Oberrohr. Ein Kompromiss, der weder die Vorteile eines gemütlichen Einstiegs eines Tiefeinsteigers mit sich bringt, noch die höhere Dynamik des klassischen Diamantrahmens. Wahlweise ist das Rad mit 26 oder 28 Zoll-Bereifung zu haben.

Solide aufgebaut

Auch die verbaute Zweigang-Automatik macht deutlich, dass es ums unproblematische Vorwärtskommen geht. Die Sram-Automatikschaltung ermöglicht eine althergebrachte Rücktrittbremse, wie sie Senioren schätzen. Die Schaltung dürfte allerdings ein Leben lang halten. Am Vorderrad arbeitet eine Scheibenbremse – ein mechanisches System. Das ist normalerweise keine Empfehlung und nur im absoluten Billigsegment üblich.

Günstig zum Riemenantrieb

Als technische Besonderheit darf der Riemenantrieb gelten, zumal er in der Preisklasse von 799 Euro kaum zu finden ist. Schaltung und Riemen sind weitestgehend wartungsfrei. Der Riemen muss nicht gefettet werden. Ob man mit dem Rad ein Leben lang nicht zur Werkstatt muss, wie Ikea andeutet, darf aber bezweifelt werden. Vor Plattfüßen und Achten ist auch das Ikea-Rad nicht sicher. Serienmäßig gibt es ebenfalls eine Klick-Kupplung, an der ein Anhänger befestigt werden kann. Diese Kupplung ist als freies System ausgelegt, so dass auch andere Anbieter Zubehörteile für das Ikea-Rad herstellen können.

Sehr schick ist der mit Holz ausgelegte Korb für kleine Besorgungen. Das Design vom schwedischen Studio Veryday wird sicher seine Liebhaber finden. Da Sladda auf jeden Anflug von dynamisch-sportlichen Ambitionen verzichtet, wird es nur für eine eingeschränkte Gruppe interessant sein: Radler, die bisher mit einem Hollandrad geliebäugelt haben. Für hügeliges oder gar bergiges Gelände ist das Rad ebenso ungeeignet, wie für den eiligen Pendler.

Am Konzept eines gutaussehenden, anspruchslosen Alltagsrads ist nichts Ehrenrühriges. Erstaunlich angesichts dieser Zielgruppe bleibt, dass auf den veröffentlichen Bildern keinerlei Lichtanlage außer einem Rückreflektor zu sehen ist.

Preis mit Kompromissen erkauft

Mit 799 Euro liegt das Ikea Rad unter dem Einstiegspreis von Rädern mit Riemenantrieb, der etwa bei 1000 Euro liegt. IKEA Family Card Besitzer bekommen das Rad schon für etwa 500 Euro. Die exakten Preise sind 479 Euro für das 26er mit Family-Card, 499 Euro für das 28er mit Family-Card. Ohne Card sind es 779 bzw 799 Euro.

500 Euro sind ein Wort, doch mit dem regulären Preis von 799 Euro ist Sladda nur auf den ersten Blick günstig. Denn der Riemenantrieb wird mit Billig-Komponenten erkauft. Das Ikea-Rad hat nur eine unkomfortablem starre Vordergabel, während die Vergleichs-Modelle etwa von Kalkhoff oder Scott eine Suntour-Federung bieten. Auch lässt sich die günstige Zwei-Gang-Schaltung von Sram nicht mit den Acht-Gang-Schaltungen der Konkurrenz vergleichen. Zieht man nur diese beiden Faktoren in Betracht, liegt das Ikea-Rad preislich höchstens gleichauf mit Modellen, wie man sie beim niedergelassenen Händler um die Ecke bekommt. Sladda wird nur online verkauft. Und - typisch für den Internetkauf - muss der Kunde die Endmontage von Voderrad, Lenker und Pedalen selbst vornehmen.





Was macht die Lichtanlage?

Auf den Bilder befindet sich tatsächlich kein Licht am Rad. Ikea informierte uns, dass eine Lichtanlage mitgeliefert wird. "Die Lichtanlage ist nicht integriert, muss zusätzlich angeschraubt werden und funktioniert mit Batterien." Also ein System aus der billigsten Schublade und bei einem Alltagsrad grundsätzlich nicht zu empfehlen. Sladda wird also allen Ernstes ohne Nabendynamo und LED-Anlage verkauft - das Kalkohoff-Rad bietet beides. Da muss man sagen: Finger weg! Der Wartungsvorteil, den der Riemantrieb verspricht, wird durch diese Lichtanlage unser Meinung nach mehr als aufgezehrt.

IKEA bike SLADDA to be released this Summer! pic.twitter.com/YpN0Rwl9Dh — Lorenz Isler (@lorenzisler) 31. März 2016









