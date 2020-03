So schick kann ein ganz normaler Wohnwagen sein, wenn man nur bereit ist, ein wenig von dem üblichen Karton-Design abzuweichen. Die Firma "Happier Camper" ist für ihr gemäßigtes Retro-Design bekannt. Die Modelle bestechen mit abgerundeten Formen im Vintage-Look der 1950er. Außen sind sie in zwei Farben lackiert und nicht einfach nur Weiß. Im Inneren sorgen helle Farben und dunkle Flächen aus Holz für markante Kontraste. In der Tür sitzt ein bezauberndes Fenster in Bullaugenform.

Das erste Modell von Happier Camper, der HC1, ist ein ausgesprochen süßes, aber auch sehr kleines Modell. (Lesen Sie hierzu: Wohnwagen sind spießig? Dieses Gefährt beweist das Gegenteil!) Der neue Wohnwagen, der Traveler, verfügt über ein integriertes Badezimmer und eine Küchenzeile. Der HC1 ermöglicht nur echtes Camping, bei dem der Großteil der Aktivitäten außerhalb des Wohnwagens stattfindet, der Traveler holt diese Dinge jetzt an Bord. Er ist größer aber auch komfortabler.

Die Außenhülle des Traveler besteht aus Fiberglas. Innen verfügt er über zwei Wohnräume und ein integriertes Badezimmer mit Küchenzeile. Dazu gibt es eine kuschelige Ambient-Beleuchtung, umlaufende Regale und sogar eine optionale Klimaanlage.

Das allein kann sich schon sehen lassen. Doch in dem neuen Modell hat Happier Camper die Erfahrungen aus dem Bereich "Selbstausbau" einfließen lassen. Die Firma bietet das Adaptiv System an, mit dem die Einrichtungsgegenstände wie auf einer Lego-Platte fixiert werden können. (Lesen Sie hierzu: Adaptiv – modulare Camping-Möbel mit revolutionärer Bodenplatte) Im Traveler sind Bad und Küche wegen der Anschlüsse fixiert, der weitere Innenbereich kann mit dem modularen Innenausstattungssystem frei konfiguriert werden.

So kann man leichter eigene Vorstellungen verwirklichen. Hauptvorteil ist aber, dass der Traveler für verschiedene Nutzungssituationen umgerüstet werden kann – etwa, dass man das Bett für nur eine Person verkleinern kann, um mehr freie Fläche zu schaffen. Leider wurde beim Traveler die große Heckklappe des HC1 weggelassen, damit konnte der Mini-Wohnwagen an einer Seite komplett zur Natur geöffnet werden.

Bei Bedarf kann der Traveler mit Solarpaketen, starker Isolierung, Warmwasserversorgung und Heizung für ein autarkes Leben ausgerüstet werden. Durch den Aufbau auf einen robusten Stahlrahmen, kann er auch im leichten Gelände bewegt werden. Es ist aber kein Offroad-Vehikel für extreme Geländetouren. Billig ist der Spaß leider nicht. Die Preise für den Traveler beginnen bei etwa 45.000 US-Dollar.

