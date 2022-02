Zwei Nummern größer

Viele Autohersteller sind sich einig, dass die Brennstoffzellentechnik ihre Zukunft eher bei den Lastwagen haben wird. Ein deutsches Konsortium geht jetzt in die Erprobung und will in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts 1.000 Kilometer pro Tankvorgang in Serie bringen.