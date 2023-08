von Jan Sägert Fahrräder sind bei Langfingern schon lange eine beliebte Beute. Doch je schwerer man es den Kleinkriminellen macht, desto eher schrecken sie zurück. Ein Fahrradschloss mit Alarm kann dabei helfen. Fünf aktuelle Modelle im Vergleich.

Mehr als 265.000 Fahrräder wechselten 2022 in Deutschland den Besitzer. Allerdings nicht auf legalem Weg. Damit kletterte die Zahl der Bike-Diebstähle im Vergleich zum Jahr davor laut Statista um fast 15 Prozent. Dass man damit noch längst nicht die Zahlen aus den 2010er Jahren erreicht hat, dürfte die Geschädigten kaum trösten. Ob die Langfinger die Schlösser geknackt haben oder das Rad leichtsinnig abgestellt wurde und damit auch leichte Beute war, ist in der Statistik nicht erfasst. Es spielt im Grunde auch keine Rolle. Wer sein Rad – und sei es auch nur für wenige Minuten – aus den Augen lässt, sollte es mit einem Fahrradschloss sichern.

Das Motto seit jeher: je dicker der Stahl, desto sicherer. Denn je größer das Werkzeug ist, dass die Diebe benötigen, desto auffälliger ist die Aktion. Doch je robuster Kette oder Bügel sind, desto schwerer und unhandlicher sind die Schlösser in der Regel. Und dennoch: Die ultimative Sicherheit, die ein bekannter Hersteller für seine teuersten Produkte proklamiert, gibt es nicht. Oder doch? Seit einigen Jahren sind Fahrradschlösser mit Alarmfunktion auf dem Vormarsch. Die Hersteller kopieren damit letztlich das, was es bei Autos schon länger gibt (allerdings eher selten genutzt wird). Ein Spiralschloss mit Alarm gibt es schon für weniger als 30 Euro. Wer ein Bügel- oder Faltschloss mit "Piiep" haben möchte, sollte zwischen 50 und 120 Euro einplanen.

Fahrradschloss mit Alarm: Das ist die Idee

Ein Fahrradschloss mit Alarm soll den mutmaßlichen Dieb erschrecken und Passanten auf sein Vorhaben aufmerksam machen. Der Alarm wird ausgelöst, sobald sich jemand ohne den passenden Schlüssel an dem Schloss zu schaffen macht. Während bei kleinen Erschütterungen oder einem Ball, der gegen das Rad fliegt, nur ein kurzes Warnsignal ertönt, reagiert das Schloss bei längerem Hantieren oder dem Durchtrennen des Schlosses mit einem bis zu 100 dB lauten Alarmsignal. Das entspricht etwa dem Lärm einer Motorsäge oder eines Presslufthammers und dürfte jeden Langfinger in die Flucht schlagen.

Wichtig: Der lauteste Alarm ist nutzlos, wenn die Batterien des Schlosses leer sind. Checken Sie deshalb regelmäßig den Ladezustand. Bei einigen Herstellern ertönt nach dem Anschließen des Bikes ein kurzes akustisches Signal, das anzeigt, dass der Alarm scharf ist. Bleibt dieses Signal aus, sollten die Batterien ausgetauscht werden.

Fahrradschloss mit Alarm: Fünf beliebte Modelle im Vergleich

ABUS Bordo 6000KA

Mit dem hauseigenen Security Level zehn (von maximal 15) gehört das Abus Bordo 6000 auch ohne Alarm schon zu den stabilsten und sichersten Fahrradschlössern. Neben den Bügelschlössern sind Faltschlösser wie das Bordo 6000 für Fahrraddiebe ein zu langwieriges Unterfangen. Dafür muss man beim Fahren ein zusätzliches Gewicht von etwa 1,3 Kilogramm einkalkulieren. So viel bringt das Bordo 6000KA mit Alarmfunktion in der 90-Zentimeter-Version nämlich auf die Waage. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zum 30 Zentimeter längeren Modell, das nur wenige Euro mehr kostet. Mit einem 20 Sekunden langen und 100 dB lauten Warnton soll das Abus-Schloss Langfingern den Coup vermasseln. Die Technik dahinter bezeichnet Abus als 3D-Position Detection. Die soll verdächtige Erschütterungen erkennen.

Die wichtigsten Infos

Faltschloss

Gewicht: ca. 1300 Gramm

Länge: 90 / 120 cm

Alarm: ca. 100 dB

Nean Fahrradschloss mit Alarm

Das Schwergewicht in diesem Mini-Vergleich ist ein Stahlkettenschloss von Nean. Die knapp 1500 Gramm Stahl sind mit einem robusten, UV-beständigen Kunststoffgewebe ummantelt. Auch hier reagiert der integrierte Alarm bei Erschütterungen am Schloss oder Schließkopf. Der 95 dB laute Warnton dürfte Kleinkriminelle zügig in die Flucht schlagen. Mit 90 Zentimetern Länge ist das Nean Fahrradschloss etwas kürzer als andere Schlösser mit Alarm. Doch die flexiblen Vierkant-Kettenglieder ermöglichen, dass das Schloss auch Mopeds oder Motorräder sichert. Aktuell unschlagbar ist zudem der Preis (Stand: Mai 2023).

Die wichtigsten Infos

Stahlkettenschloss

Gewicht: 1420 Gramm

Länge: 90 cm

Alarm: ca. 95 dB

Security Plus Spiralschloss mit Alarm

Spiralschlösser sind insbesondere beim Anschließen von Kinderfahrrädern beliebt. Sie sind vergleichsweise leicht und sehr flexibel. Die meisten kleinen Rennfahrer:innen haben keine Probleme, ihr Bike damit an- und wieder abzuschließen. Nachteil der Flexi-Schlösser: Im Vergleich zu Bügel- und Faltschlössern ist das Sicherheitslevel eher gering. Umso sinnvoller ist für die praktischen Schlösser ein zusätzlicher akustischer Alarm. Den hat auch das Security Plus Spiralschloss. Das ist 120 Zentimeter lang und an einem Ende mit einem Bewegungsmelder ausgerüstet. Der wiederum von einer 9V-Block-Batterie gespeist wird. Ein 105 dB lautes Alarmsignal dürften ausreichen, um Diebe davon abzuhalten, das gesicherte Bike zu entwenden. Mit 560 Gramm ist dieses Fahrradschloss mit Alarm eins der leichteren in diesem kleinen Vergleich.

Die wichtigsten Infos

Spiralschloss

Gewicht: 560 Gramm

Länge: 120 cm

Alarm: ca. 105 dB

ABUS Bügelschloss 440A USH

Immerhin beim Security Level acht stuft Abus das Bügelschloss 440A USH im hauseigenen Ranking ein. Technisch kann das 1100 Gramm schwere Schloss mit dem Bordo 6000KA in der Faltversion mithalten. Das 3D Position Detection System registriert ungewöhnliche Erschütterungen und Bewegungen und schlägt mit einem mindestens 100 dB lauten Warnsignal 15 Sekunden lang Alarm. Danach schaltet sich dieser Alarm von allein wieder scharf. Der Rundbügel aus gehärtetem Stahl hat einen Durchmesser von zwölf Millimetern. Wie bei fast allen Abus-Schlössern gehört auch hier die passende Halterung fürs Bike zum Lieferumfang.

Die wichtigsten Infos

Bügelschloss

Gewicht: 1100 Gramm

Länge: k. A.

Alarm: ca. 100 dB

Fischer 85908 Alarm Spiralschloss

Die wichtigsten Infos

Spiral/Kabelschloss

Gewicht: 460 Gramm

Länge: 120 cm

Alarm: ca. 110 dB

